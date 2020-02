Dokkaritiistait yhteiskunnallisten kysymysten äärellä

Diakonissalaitos järjestää kevään aikana kolme ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin liittyvää Dokkaritiistaita DocPoint IMPACTin kanssa. Ensimmäinen Dokkaritiistai on 18.2. ja siinä nähdään Elina Talvensaaren ohjaama dokumenttielokuva Neiti Aika.

Diakonissalaitoksen tärkeänä tehtävänä on vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja herättää ajatuksia ja keskustelua erityisesti yhteiskunnan reunalla tai vaikeassa asemassa elävien ihmisryhmien tilanteesta.

”Dokumenttielokuvat ovat tärkeä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keino. Tarinoiden avulla voimme lisätä ihmisten ymmärrystä ihmisarvosta, yhdenvertaisuudesta ja elämän kirjosta yleensäkin. Dokkaritiistait ovat kaikille avoimia yhteisöllisiä iltoja elokuvan ja keskustelun äärellä. Haluamme elokuvan keinoin lisätä yhteiskunnallista dialogia ajankohtaisista aiheista”, viestintäjohtaja Laura Niemi kertoo.

DocPoint IMPACT on DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n hanke, jonka tehtävänä on yhdistää dokumentintekijät ja muut yhteiskunnalliset toimijat.

”Me uskomme dokumentaarisen elokuvan vaikuttavuuteen, ja siihen, että lisäämällä osallistumista ja yhteisöllisyyttä tulevaisuuden haasteet ovat ratkaistavissa. Haluamme vahvistaa dokumenttielokuvantekijöiden, vastuuta kantavien organisaatioiden ja aktiivisten kansalaisten mahdollisuuksia tarttua yhdessä tärkeisiin yhteiskunnallisiin ja globaaleihin kysymyksiin”, DocPointin toiminnanjohtaja Tapio Riihimäki sanoo.



Kevään ensimmäinen Dokkaritiistaissa näemme Elina Talvensaaren ohjaaman dokumenttielokuvan Neiti Aika.



”Elokuva on lämmin ja oivaltava kuvaus elämästä, välittämisestä ja toisen ihmisen ainutlaatuisen elämän tarinaan tutustumisesta – vaikka sitten kuoleman jälkeenkin. Odotamme jo innolla sen herättämää keskustelua. Kulttuuri tuo uusia merkityksiä kaikkien ihmisten elämään. On hienoa käynnistää Dokkaritiistait elokuvalla, joka kysyy mikä jälki meistä jää, ja kenelle”, tilaisuuden fasilitaattorina toimiva kansalaistoiminnan asiantuntija Laura Hakoköngäs sanoo.

Elokuvaelämyksen jälkeen katsojilla on mahdollisuus keskusteluun elokuvan tekijöiden, muiden vieraiden sekä Diakonissalaitoksen väen kanssa. Ensimmäistä Dokkaritiistaita isännöivät Diakonissalaitoksen Hoiva ja Seniori-Vamos.

Dokkaritiistai 18.2. klo 17.30

Neiti Aika (60 min)

Kulttuurikeskus Caisa

Kaikukatu 4 B, Helsinki



Neiti Aika -elokuvassa ohjaaja Elina Talvensaari tutustuu uuden kotinsa entiseen asukkaaseen, vanhaan naiseen, joka on kuollut yksin ilman omaisia. Kaikki naisen tavarat huonekaluista perhealbumeihin siirtyivät asunnon mukana Elinalle. Mitä kävisi, jos Elina vain heittäisi kaiken pois? Unohtumisen pelko saa Elinan selvittämään, kuka nainen oli. Elokuva pohtii, mikä on ihmisen elämässä merkittävää, ja mitä elämän merkityksille tapahtuu ihmisen kuoltua.



Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Mukaan mahtuu kuitenkin vain rajallinen määrä ja osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittautuminen



Kevään seuraavat Dokkaritiistait ovat 24.3. ja 14.4.