Dosentti Seppo Tiihosen uutuuskirja Vallan kumoukset on väkevä kuvaus valtiojohtamisesta ja Suomen synnystä 1917–1919

Joulukuun 6. päivänä 1917 julistettu Suomen itsenäinen valtio oli heikko: se oli hallinnollisesti täysin voimaton sitä uhkaavia sisäisiä ja ulkoisia voimia vastaan. Suomalainen kansakunta oli hajalla ja erimielinen. Dosentti Seppo Tiihosen uutuuskirja Vallan kumoukset on vahva kuvaus valtiojohtamisesta ja Suomen synnystä kumousten keskellä.

Seppo Tiihosen uutuuskirja Vallan kumoukset luo ainutlaatuisen tarkan kokonaiskuvan huimista vuosista 1917–19. Kirjassa sukelletaan johtamisen ja päätöksenteon ytimiin nuoressa tasavallassa sen kuohuvina alkuvuosina.

Kahden ja puolen vuoden ajanjaksoon mahtuu merkittäviä vaiheita: Suomi irtautui Venäjän keisarikunnasta ja julistautui itsenäiseksi. Sisällissota jakoi maata. Ensimmäisen maailmansodan päättyminen vei Suomen etäämmälle Saksasta, joka oli ollut siihen saakka tärkeä liittolainen. Piti rakentaa omaa kansakuntaa.

Tuon ajan valtapeliin vaikutettiin monelta suunnalta. Poliittisen päätöksenteon osaamattomuus, vallanpitäjien kokemattomuus ja neuvonantajien vaikutus näkyivät. Kuinka maanalaiset verkostot toimivat? Mikä oli Saksan rooli? Miksi monarkia nähtiin vaihtoehtona tasavallalle? Ketkä lopulta käyttivät valtaa?

Kirjan pääosassa ovat Oskari Tokoi, P. E. Svinhufvud, Carl Gustaf Mannerheim ja J. K. Paasikivi sekä heidän neuvonantajansa.

Seppo Tiihonen on Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin dosentti. Tiihonen on kirjoittanut useita teoksia hallinnosta, vallasta ja historiasta. Hän on tehnyt neljänkymmenen vuoden uran valtioneuvoston virkamiehenä.

