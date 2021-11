Downton Abbey: Uusi aikakausi -elokuvan teaser traileri on julkaistu

Suomalaisten rakastamaan Downton Abbey -televisiosarjaan perustuvasta uudesta elokuvasta Downton Abbey: Uusi aikakausi (eng. Downton Abbey: A New Era) saadaan esimakua. Elokuvasta on juuri julkaistu ensimmäinen teaser trailer.

Yllättävien käänteiden ansiosta kartanon asukkaat suuntaavat ensimmäistä kertaa saagan historiassa ulkomaille. Kohteena on ylellinen ja aurinkoinen Etelä-Ranska! Fanit joutuvat odottelemaan elokuvaa vielä hetken, sillä se saa ensi-iltansa teattereissa 18.3.2022.

Downton Abbey saapui valkokankaille ensimmäistä kertaa vuonna 2019. Elokuva keräsi Suomessa huimat yli 232 000 katsojaa elokuvateattereissa ja nousi tilastoissa vuoden 7. katsotuimmaksi elokuvaksi.

Tulevassa elokuvassa koko alkuperäinen näyttelijäkaarti palaa rooleihinsa. Ensembleen kuuluvat tv-sarjasta ja edellisestä elokuvasta tutut Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Lesley Nicol, Maggie Smith, Imelda Staunton ja Penelope Wilton. Uusina hahmoina joukkoon liittyvät Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye, Dominic West ja Jonathan Zaccaï.

Elokuvan on käsikirjoittanut sarjan luoja Julian Fellowes ja sen ohjaa Simon Curtis (mm. My Week With Marilyn).