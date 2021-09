Drop in -koronarokotukset ilman ajanvarausta 22.9.

Terveydenhoitajapäivää vietetään 18.9. – he hoitavat kuntalaisia vauvasta vaariin 17.9.2021 11:54:49 EEST | Tiedote

Terveydenhoitajien työpanos kuntalaisten terveyden eteen on todella laaja ja monipuolinen. Jokainen meistä on päässyt ”terkkarin” juttusille, sillä he ovat tärkeässä roolissa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi vauvasta vaariin. Terveydenhoitajat voivat työskennellä esimerkiksi äitiysneuvolassa, lastenneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä ikäihmisten terveydenedistämisen palveluissa.