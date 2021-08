DS Smith saavutti EcoVadis Platinum -tason

Jaa

DS Smith, FTSE100 -listattu kestävän kehityksen mukaisten pakkausten suunnittelija ja valmistaja, joka toimii Suomessa kuudella paikkakunnalla, on palkittu arvostetulla EcoVadis Platinum -tasolla toiminnastaan vastuullisen ja kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan hyväksi. Samaan kategoriaan yltää vain 1% arvioiduista yrityksistä.

EcoVadis -arviointi tarkoittaa, että DS Smith kuuluu parhaaseen 1%:iin niistä 75 000 yrityksestä, jotka EcoVadis maailmanlaajuisesti arvioi. Sen lisäksi se sijoittuu parhaan 2%:n joukkoon omalla teollisuudenalallaan. Saatu arviointi on parannusta DS Smithin vuosi sitten saavuttamaan Gold -tasoon.

DS Smithin vahvuuksia arvioinnin mukaan ovat työ suljetun kierron saavuttamiseksi paremman suunnittelun avulla sekä luonnonvarojen suojeleminen yrityksen Now and Next -kestävän kehityksen strategian avulla, sitoutuminen 100% kierrätettyjen tai alkuperäketjun osalta sertifioitujen papereiden hankintaan ja sitoutuminen varmistamaan, että 100% merkittävistä tehtaista on ISO 50001 energiasertifioituja.

EcoVadis on yksi maailman arvostetuimmista kestävän kehityksen toiminnan arvioijista. Yritykset tekevät yhteistyötä sen kanssa pyrkiessään kohti kestävämpää tulevaisuutta, mihin päästäkseen apuna on yhteinen vertailupohja ja siihen perustuvat työkalut suorituksen parantamiseksi. EcoVadis -arviointeja seuraavien DS Smithin asiakkaiden kannalta katsottuna tämä osoittaa, että DS Smith on edelläkävijä kestävän kehityksen ja kiertotalouteen siirtymisen saralla.

Wouter van Tol, Head of Government, Community Affairs and Sustainability, DS Smith: “Olemme iloisia, että olemme parantaneet EcoVadis -arviotamme ja saavuttaneet platinatason. EcoVadis -arviointi on merkittävä asia asiakkaillemme, jotka voivat hyödyntää sen keräämiä tietoja etsiessään kestävän kehityksen mukaisten pakkausten valmistajia. Asiakkaamme haluavat, että voimme pakkausten toimitusketjuun vaikuttamalla auttaa heitä saavuttamaan heidän kestävän kehityksen tavoitteensa vähentämällä tuotteiden ympäristövaikutusta. Tässä apunamme on julkaisemamme Now and Next -kestävän kehityksen strategian mukaiset toimet. ”

EcoVadis on yksi niistä kestävän kehityksen arvioinneista, joihin DS Smith osallistuu ja joissa sen tekemää työtä arvioidaan kestävän kehityksen näkökulmasta kuten ympäristö, työ ja ihmisoikeudet, etiikka ja kestävät hankinnat.

Oliver Bradley, Sustainability Reporting Manager, DS Smith: “EcoVadis on tärkeä arviointi muiden kestävän kehityksen arviointien rinnalla, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Arvioinnit merkitsevät meille mahdollisuutta saada tietoa toiminnastamme, jotta voimme kertoa liiketoimintamme kestävyydestä asiakkaille, sijoittajille ja muille kumppaneille. Arvostamme arviointeja suoriutumisestamme, sillä aina on mahdollisuus kehittyä.”