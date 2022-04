Duunitori on yksi Suomen parhaista työpaikoista – taustalla poikkeuksellinen johtamismalli: ”Energiaa ei kulu pokkurointiin”

Duunitori sijoittui neljättä kertaa peräkkäin yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place to Work -tutkimuksessa (GPTW), jossa kartoitetaan työntekijöiden näkemyksiä työpaikastaan sekä työnantajan johtamiskäytäntöjä ja toimintatapoja.

Nyt vuonna 2022 Duunitori sijoittui 8. sijalle keskisuurten yritysten sarjassa. Rekrytointimarkkinoinnin ja työnantajabrändin rakentamisen palveluita tarjoava teknologiayritys on sijoittunut parhaiden työnantajien joukkoon jokaisena vuonna, jona se on ollut mukana tutkimuksessa.

”Meillä on asiakkaillemme aina tärkeä perusviesti: jos haluaa vaikuttaa hyvältä työnantajalta, kannattaa myös olla sellainen. Samaan pyrimme itse. Sijoittuminen kärkisijoille tuntuu totta kai hienolta, mutta ensisijaisesti haemme osallistumisesta työvälineitä kulttuurimme ja työntekijäkokemuksemme pitkäjänteiseen kehittämiseen”, kommentoi Duunitorin johtava työnantajakuvakonsultti Lauri Vaisto.

Harvinainen johtamismalli innostaa ja sitouttaa

Mistä erinomainen työntekijäkokemus sitten syntyy? Ainakin poikkeuksellisesta johtamismallista, joka mahdollistaa kasvun, kehittymisen ja ketterän päätöksenteon.

”Työelämässä puhutaan paljon ketteryydestä, itse- tai yhteisöohjautuvuudesta tai kontekstilla johtamisesta, mutta harva organisaatio on valmis rakentamaan niiden kanssa yhteensopivaa kulttuuria. Se ei ole helppoa, emmekä missään nimessä ole vielä perillä”, Lauri Vaisto muistuttaa.

”On yhtä lailla vaikeaa rohkaista nuoria osaajia olemaan kysymättä kaikkeen lupaa kuin rohkaista kokeneita ammattilaisia olemaan tarjoamatta valmiita vastauksia. Ei riitä, että arvostamme aloitekykyä ja oppimishalua yksilöissä. Meidän täytyy myös yhteisönä rakentaa kulttuuria, joka tukee aloitteellisuutta ja edistää oppimista.”

Seuraavat viisi johtamistapaa keräävät kiitosta duunitorilaisilta Great Place to Work -kyselyn avoimissa kommenteissa.

1. Yhteisöohjautuvuus

Duunitorin organisaatiomalli perustuu yhteisöohjautuvuudelle. Tämän ansiosta tiimit voivat tehdä itsenäisiä päätöksiä, määrittää omat tavoitteensa sekä valita keinot, joiden avulla ne saavutetaan.

Tavoitteiden asettamisen tukena onteknologiajätti Googlenkin hyödyntämä OKR-malli, joka auttaa myös onnistumisten tunnistamisessa.

”Organisaatiomallimme on ketterä ja hyvin matalahierarkkinen, mikä mahdollistaa keskittymisen relevantteihin asioihin eikä aikaa ja energiaa tarvitse kuluttaa pokkurointiin”, kommentoi GPTW-tutkimuksen vastaaja.

2. Luottamus

Yhteisöohjautuva organisaatiomalli vaatii yksilöiltä vastuun kantamista ja oman työn johtamista sekä organisaatiolta vahvaa luottamusta työntekijöihin. Vapauden ja vastuun tasapaino onkin asia, johon moni duunitorilainen on ihastunut jo ensimmäisinä työviikkoinaan.

”Vastuuta on mahdollisuus ottaa hyvin aikaisessa vaiheessa. Duunitorilla voi päästä isoihin kokonaisuuksiin ja projekteihin mukaan näkemään ja tekemään jo ensimmäisten viikkojen jälkeen. Firma sitoutuu myös graduate-työntekijöihin täysillä ja haluaa heidän kehittyvän täysiverisiksi duunitorilaisiksi.”

”Ihmisiin luotetaan, eikä kukaan hengitä niskaan.”

3. Sisäinen valmennus

Jokaisella duunitorilaisella harjoittelijasta toimitusjohtajaan on valmentaja, jonka kanssa käydään säännöllisesti keskusteluja omasta kehittymisestä sekä oman työn mahdollisuuksista ja haasteista.

Valmentajina toimivat tehtävään koulutetut duunitorilaiset. Valmentaminen onkin yksi tapa rakentaa omanlaista uraa ja oppia johtajuutta Duunitorilla.

”Sisäinen valmennus on meidän tapamme ottaa aikaa kohtaamisille ja käydä oivalluttavia keskusteluja omasta kehittymistä ja työn haasteiden taklaamisesta.”

4. Lupa olla keskeneräinen

Duunitorilla uskotaan, että kasvu alkaa halusta kehittyä. Tämä koskee paitsi yritystä myös sen työntekijöitä. Duunitorilla jokaisella on lupa olla kesken, sillä se antaa tilaa kehittää uutta yhdessä.

Omassa työssä kehittymisen lisäksi duunitorilaiset voivat rakentaa urapolkua esimerkiksi tiimin tai projektin vetäjäksi, sisäiseksi valmentajaksi tai työnantajakuvakonsultiksi.

Myös erilaiset sisäiset ja ulkoiset koulutukset tarjoavat mahdollisuuden täydentää osaamista.

”Halu kehittyä ja kehittää heijastuu tekemisessä ja toinen toistemme tukemisessa. Ihmiset vastaavat kattavasti kysymyksiin, haluavat sinun oppivan ja antavat omaa aikaansa ja energiaansa.”

5. Yhteinen missio ja vahva visio

Duunitorin missio on toteuttaa ihmisten ja yritysten unelmia, ja duunitorilaiset ovat ottaneet sen omakseen. Työntekijät kertovat Great Place to Work -kyselyssä arvostavansa erityisesti työnsä merkityksellisyyttä.

”Olen onnellinen siitä, että markkinointi-ihmisenä voin hyödyntää osaamistani sekä koulutustani jonkin hyvän markkinoimiseen. Arvoni ovat linjassa sen kanssa, että mainostan työpaikkoja sen sijaan että mainostaisin vaikkapa halvalla tehtyjä tuotteita, joita kukaan ei oikeasti tarvitse. Mielestäni teemme siis yhteiskunnallisesti upeita juttuja Duunitorilla.”

Duunitorin perustajat, toimitusjohtaja Thomas Grönholm ja operatiivinen johtaja Martti Kuusanmäki, saavat kiitosta siitä, miten he ovat luotsanneet yritystä ja sen työntekijöitä vuosien varrella.

”Duunitorilaiset ovat mielestäni poikkeuksellisen sitoutuneita yhteiseen visioon, ja tämän vuoksi työntekijät ovat valmiita ponnistelemaan kovastikin työssään. Sen hengen luominen on ollut kaikkien panoksen ansiota, mutta antaisin kuitenkin paljon arvoa Thomaksen ja Martin tavalle johtaa tätä organisaatiota. Duunitorin arvot näkyvät heidän johtamistavassaan. Arvostan sitä, että he ovat ennen kuin he ovat johtajia, he ovat aitoja, rehellisiä ja työntekijöistään välittäviä ihmisiä. Tämä ei ole muuttunut, vaikka kasvuvauhtimme on ollut kova.”

Kaipaatko lisätietoa?

Tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun tai tietoa työelämästä? Ole yhteydessä! Tutustu myös Duunitorin kaikille avoimeen työmarkkinapalveluun, joka kertoo avoimien työpaikkojen kysynnästä ja tarjonnasta.