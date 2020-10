Eastern Simplicity -tapettimallisto: aasialaisia perinteitä skandinaavisella otteella

Eastern Simplicity -tapettimallisto kunnioittaa aasialaisen käsityöläisperinteen yksinkertaisuutta ja aitoutta. Pohjoismaisella twistillä toteutetun malliston ajattomuus ja hillitty värimaailma tuovat kotiin hienostuneen ja levollisen tunnelman.

Boråstapeterin uutuustapettimallisto yhdistää aasialaiset käsintehdyt kuviot Skandinaviaan raikkaan modernilla tavalla. Eastern Simplicity -malliston tapetit tuovat mieleen tekstiilit, orgaaniset kuvot ja Aasian myyttiset maisemat. Tapettien estetiikka ja niiden harmoniset sävyt saavat mielen rauhoittumaan.

Malliston suunnittelua ovat innoittaneet yksinkertaisuus, aitous ja kauneus, jotka löytyvät aasialaisesta käsityöperinteestä. Tähän on lisätty moderni skandinaavinen näkökulma. Tapettien kuviot ja värit luovat harmoniaa ja estetiikkaa, joka kestää pitkään.

”Skandinaavisella tyylillä on paljon yhtymäkohtia erityisesti tämän päivän japanilaiseen suunnitteluun. Avainsanoja ovat minimalismi, puhtaus ja luonnollinen pelkistys. Luonto on aina läsnä, materiaalit tuntuvat kädessä herkiltä ja epätäydellinen on kaunista ”, luonnehtii Boråstapeterin suunnittelija Ingela Wingborg.

Tapetit valmistetaan Boråstapeterin omassa tehtaassa Boråsissa. Tuotanto tehdään kestävästi ilman vaarallisia aineita ja mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella. Kaikki käytetyt värit ovat vesipohjaisia ​​ja tapettien materiaali on peräisin pohjoiseuroopalaisista metsistä.

Temple Tree

Temple Tree -tapetti esittää temppelipuutarhan ryhmyisiä vanhoja puita. Oksien veistokselliset muodot luovat syvyyttä silkkimäisellä taustalla. Saatavana on neljä hienostunutta väriä: harmaansininen, ruosteenpunainen, celadoninvihreä ja harmaanbeige.

Raku

Raku-tapetti on lähes yksivärinen, mutta halkeillut pintakuvio luo elävän pinnan, jossa on viehättävää syvyyttä. Inspiraatio on peräisin japanilaisesta raku-keramiikasta. Tapetista on saatavana 4 väriä: täysmatta vaaleanharmaa, kullanhohtoinen harmaansininen, vihreä ja kullanruskea.

Washi Paper

Washi Paper on minimalistinen tapetti, jota on saatavana kolmessa värissä: harmaanvihreänä, vaaleanbeigenä ja harmaana. Abstrakti kuosi muistuttaa käsittelemätöntä riisipaperia tai sileää terrazzo-kiveä. Rauhallinen, mutta elävä tapetti sopii kaikkiin huoneisiin.

Ink Bamboo

Ink Bamboo on nykyaikainen tapetti, joka henkii itämaisia vaikutteita. Kuosi on maalattu tussilla käsittelemättömälle riisipaperille. Tapetti on painettu liimapainolla, joka luo elävän vaikutelman. Veistokselliset bambunvarret on saatavana kolmessa eri värissä: ruosteenpunaisena, mattamustana ja turkoosina.

The Wave

The Wave -tapetin kuvio on saanut innoituksensa lohkopainotekniikasta. Tyylitellyt aallot toistuvat toinen toisensa jälkeen äärettömäksi mereksi. Elävä kuosi luo tilaan luonnollista harmoniaa. Saatavana on harmaa, beige ja vihreänsininen, kultapainettu versio. Perinteinen liimapainatus tuo elävyyttä ja syvyyttä.

Umbrella Leaves

Suurikukkaisen Umbrella Leaves -tapetin kuosi esittää etelänruttojuuren sateenvarjolehtiä ja koristeellisia kukintoja. Suunnittelija Noomi Spange on maalannut kuosin käsin, minkä jälkeen se on liimapainettu aidon käsityöhengen luomiseksi. Saatavana on 3 värivaihtoehtoa vaaleasta harmaasta tummansiniseen.

Kimono

Kimono-tapetin ajaton, hieman kuluneelta näyttävä kuosi muistuttaa tekstiiliä. Liimapainatus vahvistaa perinteisen käsityötaidon mielikuvaa. Kauempaa katsottuna hienostunut kuosi tuo mieleen pehmeän ruudukon. Saatavana on kolme versiota: kultainen, vihreä tai punainen kuvio beigellä pohjalla.

Kyoto Grid

Kyoto Grid on hienostunut tapetti, joka luo rauhallisen, mutta elävän vaikutelman seinällä. Abstrakti kuosi luo viehättävää syvyyttä ja kaksi värivaihtoehdoista (ruosteenpunainen ja vaaleanharmaa) on painettu kohotekniikalla. Tummansinisessä versiossa on kultapainatus.

Dancing Crane

Emma von Brömssenin Dancing Crane -tapetti on ollut menestys ympäri maailmaa. Pellavaa muistuttavalle pohjalle painetut kurjet ovat saatavana useissa eri sävyssä. Klassikkosävyihin lisätään nyt kaksi uutta versiota, joissa on pehmeä väripaletti: lämmin ruskeanharmaa ja indigonsininen.

Indigo Garden

Indigo Garden -tapetti esittää Noomi Spangen luomaa mielikuvitusmaisemaa. Viivojen ja pisteiden rytmi luo syvyyttä ja liikettä, samalla kun vaakasuoran linjat vievät ajatukset tyyneen veteen. Valittavana on 4 sävyä, kuten indigonsininen, jossa on hohtava kultainen painatus.

Kyoto Crepe

Kyoto Crepe on erittäin ilmeikäs ja ajaton yksivärinen tapetti. Hillitty kuvio ja kohopainettu pinta luovat liikettä ja antavat huoneelle viimeistellyn ilmeen. Tapetista on saatavana 4 sävyä: valkoinen, beige, ruskea ja sininen. Hillitty, mutta hienostunut tapetti!

Twilight Landscape

Twilight Landscape esittää tunnelmallista maisemaa, joka kylpee pehmeässä valossa. Tapetti on kuin upea seinämaalaus huoneessa! Huoneen katseenvangitsija koostuu beigen ja ruskean sävyistä. Koko: 270 x 270 cm. Jatkettavissa sivusuunnassa suuremmalle seinäpinnalle.

Hokusai

Hokusai-kuvatapetti on kuin levollisen sinisen, turkoosin, beigen ja ruskeanharmaan sävyinen seinämaalaus. Fujivuorta ja Tama-jokea esittävä kuva on peräisin taiteilija Hokusain puupiirroksesta. Tapetti on suunniteltu yhteistyössä Röhhskan museon kanssa. Koko: 240 x 360 cm tai 270 x 360 cm.