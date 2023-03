Eduskuntavaalit houkuttelevat yrittäjiä – lähes 500 yrittäjää pyrkii eduskuntaan

Eduskuntavaaleissa on ehdolla 473 yrittäjää. Suurin yrittäjäpuolue on ehdokasmäärällä mitattuna perussuomalaiset (71 ehdokasta), toiseksi suurin kokoomus (70 ehdokasta) ja kolmanneksi Liike Nyt (64 ehdokasta). Suhteessa eniten yrittäjäehdokkaita on Liike Nytin listoilla (37 prosenttia). Yrittäjäehdokkaiden määrä kasvoi viime eduskuntavaaleista selvästi.

Eduskuntavaaleissa on yhteensä 2 424 ehdokasta, joista yrittäjäehdokkaiden osuus on 19,5 prosenttia. Vuoden 2019 vaaleissa yrittäjäehdokkaita oli 437 ja 364 ehdokasta vuonna 2015. Tiedot perustuvat Suomen Yrittäjien tekemään selvitykseen Manner-Suomen vaalipiireistä. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on tyytyväinen yrittäjäehdokkaiden määrään. – Hienoa, että yrittäjäehdokkaiden määrä kasvaa. Yrittäjät on merkittävä ehdokasryhmä useassa puolueessa. Se lupaa hyvää päätöksenteolle, koska yrittäjien ääni kuuluu eri puolueissa, Pentikäinen sanoo. Pentikäisen mukaan yrittäjä, jos joku tietää, mistä Suomen kasvu tulee. – Yrittäjä tietää, mistä elinvoima syntyy ja kuinka päättäjä voi vaikuttaa yritysten mahdollisuuksiin menestyä ja vahvistaa suomalaisen hyvinvointivaltion taloudellista perustaa. Kasvaakseen yrittäjä tarvitsee vakaan, kilpailukykyisen ja ennakoitavan verotuksen ja osaavaa työvoimaa. Päättäjien on nostettava rimaa ja tehtävä kasvupolitiikkaa, joka vahvistaa Suomen talouden kestävää kasvua. Perussuomalaisilla eniten yrittäjäehdokkaita Yrittäjäehdokkaiden määrä (puolueet ja ehdokaslistat, joissa on vähintään 10 yrittäjäehdokasta): Perussuomalaiset 71 ehdokasta (viime ek-vaaleissa 63)

Kokoomus 70 (viime ek-vaaleissa 68)

Liike Nyt 66 (viime ek-vaaleissa 35)

Keskusta 57 (viime ek-vaaleissa 63)

Kristillisdemokraatit 29 (viime ek-vaaleissa 25)

Vapauden Liitto 28 (ei asettanut ehdokkaita 2019)

Vihreät 28 (viime ek-vaaleissa 30)

Ruotsalainen kansanpuolue 25 (viime ek-vaaleissa 18)

Valta kuuluu kansalle 22 (ei asettanut ehdokkaita)

Vasemmistoliitto 18 (viime ek-vaaleissa 16)

Liberaalipuolue – Vapaus valita 18 (ei tietoa vuodesta 2019)

Sosialidemokraatit SDP 10 (viime ek-vaaleissa 8) Liike Nytillä suhteessa eniten yrittäjiä Kun katsotaan yrittäjäehdokkaiden osuutta kunkin eduskuntapuolueen ehdokkaista, selkeä ykkönen on Liike Nyt. Sen ehdokkaista 37 prosenttia on yrittäjiä. Kokoomuksen ehdokkaista on yrittäjiä 33 prosenttia, perussuomalaisten 32 prosenttia, keskustan 28 prosenttia ja ruotsalaisen kansanpuolueen 23 prosenttia. Yrittäjien osuus eduskuntapuolueiden ehdokkaista (pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun) Liike Nyt 37 %

Kokoomus 33 %

Perussuomalaiset 32 %

Keskusta 28 %

Ruotsalainen kansanpuolue 23 %

Valta kuuluu kansalle 21 %

Kristillisdemokraatit 15 %

Vihreät 13 %

Vasemmistoliitto 8 %

Sosialidemokraatit 5 % Yrittäjäehdokkaiden jakautuminen eri eduskuntapuolueisiin Kansallinen Kokoomus 15 %

Perussuomalaiset 15 %

Liike Nyt 14 %

Keskusta 12 %

Kristillisdemokraatit 6 %

Vihreät 6 %

Ruotsalainen kansanpuolue 5 %

Valta kuuluu kansalle 5 %

Vasemmistoliitto 4 %

Sosialidemokraatit 2 % Yrittäjäehdokkaiden vaalipiireittäin Uudenmaan vaalipiiri 79 (viime ek-vaaleissa 81)

Pirkanmaan vaalipiiri 51 (viime ek-vaaleissa 61)

Vaasan vaalipiiri 49 (viime ek-vaaleissa 40)

Varsinais-Suomen vaalipiiri 48 (viime ek-vaaleissa 35)

Helsingin vaalipiiri 46 (viime ek-vaaleissa 38)

Savo-Karjalan vaalipiiri 43 (viime ek-vaaleissa 38)

Satakunnan vaalipiiri 31 (viime ek-vaaleissa 23)

Oulun vaalipiiri 30 (viime ek-vaaleissa 29)

Kaakkois-Suomen vaalipiiri 26 (viime ek-vaaleissa 36)

Hämeen vaalipiiri 23 (viime ek-vaaleissa 22)

Keski-Suomen vaalipiiri 23 (viime ek-vaaleissa 23)

Lapin vaalipiiri 23 (viime ek-vaaleissa 20) Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023 ja ennakkoäänestys alkaa 22.3.2023. Lisätietoja: Harri Jaskari, johtaja, harri.jaskari@yrittajat.fi, p. 050 512 2874 Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, mikael.pentikainen@yrittajat.fi 040 5041944, Suomen Yrittäjät Yrittäjien eduskuntavaalisivut Nostetaan rimaa!

