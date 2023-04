Ehdota Etelä-Savon kulttuuriympäristöpalkintokohteita!

Palkinnon myöntämisen tavoitteena on nostaa esiin innostavia esimerkkejä rakennetun kulttuuriympäristön ylläpito-, kohennus- ja pelastustöistä. Palkinto voidaan jakaa myös rakennetun kulttuuriympäristön säilymisen edistämisen puolesta tehdystä erityisestä työstä tai projektista. Työn tulee olla valmistunut neljän viime vuoden aikana. Kohteen tulee sijaita tai työn tulee olla tehty Etelä-Savon maakunnan alueella. Työn suunnittelija ja kohteen omistaja voivat olla myös Etelä-Savon ulkopuolelta.

Ehdotukset 7.5. mennessä

Kunnat, yhdistykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt voivat 7.5.2023 mennessä ehdottaa Etelä-Savon alueella olevia esimerkillisiä kulttuuriympäristökohteita. Kukin taho voi ehdottaa enintään kaksi kohdetta. Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä varaa itselleen mahdollisuuden ehdottaa myös muita kohteita.

Ehdotukset tehdään sähköisellä lomakkeella. Kulttuuriympäristötyöryhmä valitsee esitetyistä kohteista finaaliehdokkaat, jotka esitellään tulevan kesän aikana ymparisto.fi-sivustolla osoitteessa ymparisto.fi > Rakennettu ympäristö > Kestävä yhdyskuntarakenne > Etelä-Savo> Arvokkaat kulttuuriympäristöt Etelä-Savon tarinan kertojina.

Palkinnonsaajan päättää kilpailuun erikseen kutsuttava tuomari syksyllä 2023. Kulttuuriympäristötyöryhmä voi jakaa myös kunniamainintoja. Seuraavan kerran palkinto jaetaan vuonna 2025.

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä on alueen kulttuuriympäristötoimijoiden yhteistyöfoorumi, jonka tavoitteena on ylläpitää ja parantaa alueen kulttuuriympäristötietoisuutta sekä edistää Etelä-Savon kulttuuriympäristöjen säilyttämistä ja suojelua. Ryhmään on nimetty edustajat Etelä-Savon ELY-keskuksesta, Etelä-Savon maakuntaliitosta, Savonlinnan maakuntamuseosta, Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungeista, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Savosta, Etelä-Savon rakennusperintöyhdistyksestä, Museovirastosta ja Metsähallituksesta.