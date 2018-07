Ei maalla asuminen aina tarkoita huonoja yhteyksiä - Lapinjärvellä valokuitu on jo arkipäivää

Lapinjärven kunta on ollut aktiivinen toimija valokuituasioissa 1990 -luvulta asti.

Kunnassa on määrätietoisesti rakennettu laajakaistastrategiaa jonka tarkoituksena on ollut tuottaa kuntaan sellaiset tietoliikenteen kannalta toimivat järjestelmät, että täällä on mahdollisuus asua ja toimia, riippumatta siitä missä kylässä asuu tai missä yritys toimii.

- Strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi olemme tehneet ja teemme laajasti kuituyhteistyötä kyläverkko-osuuskuntien ja operaattoreiden kanssa, kertoo kunnan ICT-vastaava Sinikka Mickos.

- Kaikki kunnan toiminnot ovat oman kuituverkkoyhteyden piirissä, mikä on tuonut kunnalle huomattavia taloudellisia säästöjä ja mahdollistanut 100M/100M laajakaistayhteyden ja kattavat langattomat verkot kaikissa kunnan palveluissa, huomauttaa hallintojohtaja Susanne Sjöblom.

- Olemme yhdessä operaattoreiden kanssa luoneet Lapinjärven kunnan alueelle erinomaiset puitteet etätyön tekemiseksi. Tämän lisäksi kunta tarjoaa ilmaiset tilat etätyön tekijöille Koko Kylän Työhuoneessa, joka sijaitsee aivan idyllisen kirkonkylämme keskustassa, listaa Sinikka Mickos kunnan yrittäjäystävällisiä puolia.