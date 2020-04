Ekapelin GraphoLearn-versio opetuskäyttöön USA:ssa

Yhdysvaltain kansallinen tiedesäätiö (National Science Foundation) on USA:ssa alkanut rahoittaa amerikkalaislapsille tarkoitetun Ekapelin (GraphoLearnin) vaikuttavuustutkimusta.

Stanfordin, Yalen ja Haskins Laboratories -organisaatioiden tutkijat pystyvät sen avulla havainnoimaan tuhansien lasten oppimista ja tulosten perusteella muokkaamaan peliä optimaaliseksi sikäläisten lasten käyttöön.

Optimaalisen opetuksen antaminen englannin kielen lukemiseen on erittäin vaativaa. Se onnistuu kuitenkin GraphoLearn teknologialla, josta kehitetyn kaupallisen GraphoGame-pelin toimivuus on tieteellisesti osoitettu. Lasten on näytetty oppivan sillä englannin lukutaidon perusteet tehokkaasti. Pelien kaupalliset oikeudet omistaa GraphoGroup Oy.

Tällä hetkellä GraphoGame-oppimisympäristö on käytössä monessa maassa ja tutkittavana kymmenissä, Kiinaa ja Intiaa myöten. Tarve harjoittelulle on suurin erityisesti Afrikassa Saharan eteläpuolisissa maissa, joissa lähes kaikki lapset tarvitsevat lukemisessaan tukea.

Peli on alun perin kehitetty tukemaan vakavan dysleksian takia lukivaikeuksia kohdanneita. Sen kehityksen taustalla on Jyväskylä Longitudinal study of Dyslexia (JLD) - Jyväskylän yliopiston tutkimus, jossa on seurattu sukutaustan perusteella lukiriskin alaisia lapsia syntymästä aikuisuuteen. Se on paljastanut, miten lukivaikeuksista voidaan havaita merkkejä jo hyvin varhaisesta iästä lähtien.

– Idea Ekapelistä syntyi, kun mietittiin keinoja tukea lukemaan oppimista lapsilla, joilla on ennalta tunnistettavissa oleva kohonnut todennäköisyys kohdata lukivaikeuksia. Ekapelin GraphoLearn-nimellä tunnetut kieliversiot olivat alkuaan siis tarkoitettu lapsille, joiden vaikeuksilla on biologinen tausta eli perheessä esiintyvä lukivaikeus, Unesco-professori Heikki Lyytinen kertoo.

Tutkijat havaitsivat, että peli auttaa niitäkin lapsia, joiden ongelmien taustalla on myös muita syitä, esimerkiksi puutteet lukemisen opetuksessa (erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa). Yhä suuremmalle osalle lapsia pystyttiin tarjoamaan näyttöön perustuvaa tukea pelin avulla niin Suomessa kuin muissa maissa.

Maksutta suomalaislasten oppimisen tueksi

­Suomalaislapsille suomen- ja ruotsinkielen lukemisen tukea on pitänyt ja pitää edelleen maksutta yllä Niilo Mäki Instituutti www.lukimat.fi sivuiltaan.

GraphoGame pelien kansainvälisten versioiden oikeudet myönnetty GraphoGame yhtiölle. Sieltä kerrotaan, että ”haluamme yhdessä tukijayhteisönkanssa olla mahdollistamassa pelin jakelua ja tutkimusta suomalaisten lasten kanssa”, sanoo GraphoGroupin toimitusjohtaja Mervi Palander.

Suomessa on aloitettu englannin kielen opiskelu jo ensimmäisellä luokalla.

– Nyt kun amerikkalaisetkin lapset saavat Suomessa kehittämästämme pelistä apua englannin kielen oppimisessaan, olisi kohtuutonta, jos vastaavaa ei olisi tarjolla suomalaislapsille, Lyytinen pohtii.

Parhaillaan pyritään käynnistämään tutkimusta, jonka myötä alkuopetusikäisillä lapsilla on mahdollisuus saada maksutta käyttöönsä englannin kielen harjoitteluun tarkoitettu harjoitusmenetelmä. Tämän kautta on mahdollista saada lisäharjoitusta nykyisessä poikkeustilassa. Tuon mahdollisuuden saa, samoin kuin lisätietoa siitä löytyy osoitteesta nmi.fi/englantitutkimus

Pelin tutkimuksen etenemistä voi seurata GraphoLearn.info sivuilta ja tutkimuksen jälkeistä jakelua GraphoGame-sivustolta (www.graphogame.com) sivustolta.

