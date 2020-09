Ekologista, taloudellista ja trendikästä – Suosittu bloggaaja opastaa uutuuskirjassaan vaatteiden korjaamisen ja huoltamisen saloihin

Aina ei kannata ostaa uutta! Vaatteiden korjaaminen säästää aikaa, rahaa ja luontoa. Shoppailua inhoavilta se säästää myös hermoja. Suosittu bloggaaja Anni Ignatius paljastaa uutuuskirjassaan Korjaa kauniiksi seikkaperäiset ohjeet eri vaatekappaleiden korjaustapoihin käsin ja koneella ommellen ja antaa myös paljon vinkkejä vaatehuoltoon.

Joku haluaa säästää luontoa, toinen inhoaa vaatekaupoissa käymistä, ja kolmas haluaa pidentää lastenvaatteiden käyttöikää. On monta syytä korjata vaatteita! Ekologisuus on korjaamisen yksi kulmakivi – pidentämällä vaatteen käyttöikää 9 kuukauden verran, sen hiili-, vesi- ja jätejalanjälki pienenee jopa 30%. Vaatteiden korjaaminen on järkevää monestakin syystä. Se on myös taloudellista, sillä korjaaminen on halvempaa kuin uuden ostaminen. Siinä säästää myös aikaa: housujen paikkaaminen vie kymmenen minuuttia, kun taas sopivien housujen etsimiseen kaupasta saattaa vierähtää tovi jos toinenkin.

Anni Ignatiuksen helposti lähestyttävän korjausoppaan vinkeillä vaatteen voi korjata kuka vain ja miten vain – ei ole yhtä oikeaa tapaa korjata, ilmastointiteippikin käy. Kirjasta löytyy helppoja ohjeita ja haastetta kaipaaville myös haastavampia ohjeita. Kirja jakaantuu neulalla ja langalla tehtäviin korjauksiin, ompelukoneella tehtäviin korjauksiin sekä muihin korjauksiin. Myös vaatteen huoltamiselle ja vaatteen muokkaamiselle ennen käyttöä on omat lukunsa. Ohjekuvat pitävät aloittelijaakin mukanaan.

Vaatteiden kuluminen on varsinkin monen lapsiperheen huoli. Polvet, peput ja lahkeet kuluvat nopeasti puhki. Ignatius huomioi kirjassaan kattavasti erilaiset reikä- ja kulumiskohdat sekä materiaalit. Kirjasta löytyy vinkit nahkan, ulkovaatteiden, polvien, farkkujen, neuleiden ja muiden korjauksiin.

Anni Ignatius on mikkeliläinen luokan- ja käsityönopettaja, kolmen lapsen perheenäiti ja kädentaitaja, joka pitää Sormustin-käsityöblogia ja laatii käsityöohjeita eri medioihin.

