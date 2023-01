Eläinlääkäri Venla Jyrkisen ihana tietokirja koirista kattaa karvakuonojen koko elinkaaren

Kumppanina koira tarjoaa vinkkejä, tietoa ja tukea, jotta koiranomistaja voisi tarjota kumppanilleen mahdollisimman hyvän elämän. Samalla se on sydämellinen ja omakohtainen tarina elämästä koiran kanssa iloineen ja haasteineen.

Kirjan yhdeksän päälukua valottavat koiran valintaa ja hankkimista, elämää pennun kanssa, koiran villiä nuoruusvaihetta, aikuistumista, kulta-aikaa ja vanhuutta. Koirasta luopumista ja elämään totuttelua rakkaan lemmikin poismenon jälkeen käsitellään myös paljon, sillä teemat ovat Jyrkiselle itselleen ajankohtaisia. Hän on omistanut kirjan rakkaalle, edesmenneelle koiraystävälleen Humulle.

Koiranomistajia ilahduttavat kirjan runsaat, käytännönläheiset vinkit esimerkiksi hampaiden huoltamiseen ja ruokintaan liittyen.

Venla Jyrkinen (s. 1987) on Inarin kunnassa asuva ja työskentelevä eläinlääkäri. Kumppanina koira on hänen esikoisteoksensa.

“Lumeen tallattu polku on tuttu, olen kulkenut tästä monet kerrat ennenkin. Kapealla polulla kengänkuvioihin sekoittuvat hankeen tallentuneet tassunjäljet. Vielä eilen edelläni huiski häntä, jonka huoletonta heiluntaa olin seurannut lähes kymmenen vuoden ajan. Tänään tuo huiskinta ei enää johda kulkuani. Tuttua tienviittaa ei näy. (…) Kaamos on ohi, ja talvi on väistymässä uuden elämän tieltä. Mutta minun sisälläni vuoden pimein aika on vasta alkanut.”

Venla Jyrkinen antaa mielellään haastatteluja kirjaan liittyen. Hän on Helsingissä helmikuun puolivälissä.

Kumppanina koira on arvostelu- ja käsittelyvapaa ystävänpäivänä 14.2.

Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Kirsti Valveen lukemana äänikirjana.

