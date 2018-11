Elämänlaatu paremmaksi tippa kerrallaan – uutuustuote helpottaa kuivasilmäisyyttä

Yliopiston Apteekki tuo markkinoille keskivaikeita ja vaikeita kuivasilmäisyyden oireita helpottavat YA tehokosteuttavat silmätipat. Silmätippojen sisältämät trehaloosi ja hyaluronaani kosteuttavat, voitelevat sekä suojelevat silmän pintaa soluvaurioilta.

Kuivasilmäisyydestä kärsii jopa 40 % ihmisistä jossakin elämänsä vaiheessa. Tyypillisimpiä oireita ovat kirvely, polttelu ja runsas kyynelehtiminen, joita ilmastointi, kuiva ilma, tuuli ja tupakansavu voivat pahentaa. Lisäksi ikääntyminen, hormonaaliset syyt sekä kilpirauhasen liikatoimintaa ja reumaa sairastavat voivat kärsiä kuivasilmäisyydestä. Lääkkeistä esimerkiksi beetasalpaajat voivat kuivattaa silmiä.



– Oman tuotesarjamme uutuussilmätippojen tehostetun kosteuttavuuden salaisuus piilee sen koostumuksessa, jossa on 2,0 % trehaloosia ja 0,25 % hyaluronaania. Nämä yhdessä paitsi kosteuttavat, myös voitelevat ja tasapainottavat kyynelkalvoa ja suojaavat silmän pintaa soluvaurioilta. Tuote on omiaan parantamaan keskivaikeista ja vaikeista kuivasilmäisyyden oireista kärsivien elämälaatua, Yliopiston Apteekin tuotepäällikkö Hanna Nikula sanoo.



YA-tuotesarjan tehokosteuttavat tilmätipat helpottavat kirvelyä, kutinaa ja roskan tunnetta silmässä, mitkä kaikki ovat kuivasilmäisyyden oireita. Tuote sopii pitkäaikaiseen ja toistuvaan käyttöön – myös piilolinssien käyttäjille. Säilöntäaineettomat tipat on pakattu steriiliin pulloon, jonka erikoisannostelija takaa isotonisen ja vähäfosfaattisen puskuriliuoksen säilyvyyden. Tuotteella on Allergia-, iho- ja astmaliiton myöntämä Allergiatunnus®.

YA silmätippa tehokosteuttava

Hinta 13,90 | 10 ml





Tuote on saatavilla viikosta 49 alkaen Yliopiston Apteekeista, Ego-myymälöistä ja verkosta ya.fi



YA tehokosteuttavat silmätipat täydentävät YA-tuotesarjan silmätippaperhettä, johon kuuluvat entuudestaan YA silmätippa säilöntäaineeton (10 ml), YA silmätippa dekspantenoli (15 ml) sekä kertakäyttöiset YA silmätippa dekspantenoli (20 x 0,35 ml).