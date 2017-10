Elämäntyöpalkinto Kaisa Niittyselle sateenkaariperheiden eteen tehdystä työstä

Jaa

Sateenkaariperheet ry juhlisti viikonloppuna 20-vuotista taivaltaan. Juhlan yhteydessä yhdistys myönsi elämäntyöpalkinnon Kaisa Niittyselle, joka on toiminut useissa eri tehtävissä yhdistyksessä 18 vuoden ajan. Yhdistyksen hallituksen mukaan Niittynen on hoitanut tehtäviään omistautuneesti, täydellä sydämellään ja koko olemuksellaan. Hänen perintönään yhdistyksessä on opittu tekemään yhdessä ihmeitä pienillä resursseilla.

Kaisa Niittynen sai elämäntyöpalkinnon sateenkaariperheiden eteen tehdystä työstä. Kuvaaja: Laura Valoma

Sateenkaariperheet ry juhlisti 20-vuotismerkkipäiväänsä koko perheen halloween-juhlalla Helsingin Kaapelitehtaalla lauantaina 28.10. Tapahtumaan osallistui satoja lapsia ja aikuisia. Musiikkiteatteri Kapsäkki tarjosi juhlapäivän kunniaksi makupaloja Katriina Rosavaaran uudesta sateenkaariperheteemaisesta teoksesta, jonka on säveltänyt Tuija Rantalainen. Juhlassa muisteltiin yhdistyksen historiaa ja myönnettiin elämäntyöpalkinto yhdistyksen pitkäaikaiselle toimijalle Kaisa Niittyselle. Niittynen on toiminut yhdistyksessä yhtäjaksoisesti 18 vuoden ajan. Hän toimi yhdistyksen hallituksessa toistakymmentä vuotta, hallituksen puheenjohtajana vuosina 2004–2009. Viimeisen viiden vuoden ajan Niittynen on palvellut yhdistystä palkattuna vertaistoiminnan koordinaattorina. Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja psykoterapian maisteri. Yhdistyksen hallitus halusi myöntää Niittyselle elämäntyöpalkinnon, koska hän on hoitanut tehtäviään omistautuneesti, täydellä sydämellään ja koko olemuksellaan. Puheenjohtajakaudellaan Niittynen loi pohjaa toiminnan laajentumiselle ja piti pyörät pyörimässä silloin, kun yhdistyksellä ei ollut vielä paljoa resursseja eikä tekijöitä. Hän otti paljon vastuuta ja huolehti aina, että asiat tulee tehtyä. Hän antoi myös muille tilaa toimia omalla tavallaan, kukin omilla vahvuuksillaan. Työntekijänä hän jatkaa samalla omistautuneella ja kokonaisvaltaisella työotteella. Kaisa Niittysen perintönä yhdistyksessä on opittu tekemään yhdessä ihmeitä pienillä resursseilla. Yhdistyksen työssä on yhdessä tekemisen meininkiä. Mennään pelotta päin haasteita, vaivaa pelkäämättä. Niittysen vahvuutena ovat olleet hyvät hermot ja humoristinen asenne. Hän on intohimoinen paremman maailman tekijä ja täysin pyyteetön ahertaja. Taustatietoa Sateenkaariperheet ry:n historiasta Sateenkaariperheet ry on toiminut 20 vuoden ajan sateenkaariperheissä elävien lasten aseman, oikeuksien ja hyvinvoinnin edistäjänä. Vuosien saatossa on saavutettu merkittäviä lapsen oikeuksien voittoja, kuten perheen sisäisen adoption mahdollistuminen ja parannuksia perhevapaisiin. Tehtävää yhdistykselle riittää myös tulevina vuosina. Tavoitteena on äitiyslain läpimenon jälkeen mahdollistaa esimerkiksi lapsen tapaamisoikeus sosiaaliseen vanhempaan, vanhemmuus useammalla kuin kahdelle ja korjata vanhemmuuteen liittyvä lainsäädäntö huomioimaan sukupuolen moninaisuus. Valtiovaltaa vastuutetaan ottamaan vihdoinkin kokonaisvastuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöpolitiikasta valtionhallinnon toimintaohjelman muodossa. 1990-luvun puolivälissä sateenkaarivanhemmat organisoituivat Setan piirissä ja perustivat vuonna 1997 Sateenkaariperheet ry:n, joka on toiminut perustamisestaan lähtien yhtenä Setan valtakunnallisista jäsenjärjestöistä. Yhdistys on tarjonnut monenlaista vertaistukea erilaisissa sateenkaariperheissä eläville lapsille ja vanhemmille, sekä vanhemmuutta suunnitteleville sateenkaari-ihmisille. Nykyään Sateenkaariperheet järjestää monipuolista vertaistoimintaa 13 paikkakunnalla ympäri Suomen. Yhdistys järjestää perhevalmennusta sateenkaarivanhemmuutta suunnitteleville ja tarjoaa neuvontaa perheiden kohtaamiin lukuisiin byrokraattisiin, lainsäädäntöön ja etuuksiin liittyviin haasteisiin. Tästä vuodesta lähtien on tarjottu myös psykososiaalista ammatillista tukea erityisen hankalassa perhetilanteessa eläville, osana uutta Perhesuhdekeskus-toimintaa. Sateenkaariperheet ry:stä on kehittynyt 20 vuoden aikana aktiivinen lasten ja perheiden tukija sekä arvostettu asiantuntija perhepolitiikan ja -palveluiden kehittämistyössä. Yhdistyksen palveluksessa toimii tällä hetkellä 8 työntekijää, mutta valtaosa vertaistoiminnasta järjestetään kymmenien vapaaehtoisten arvokkaalla työpanoksella. Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksujen lisäksi Veikkaus-varoilla ja kaupunkien avustuksilla. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 11.11.2017.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Kaisa Niittynen sai elämäntyöpalkinnon sateenkaariperheiden eteen tehdystä työstä. Kuvaaja: Laura Valoma Lataa Sateenkaariperheet ry juhli 20-vuotista taivaltaan koko perheen halloween-juhlalla Helsingin Kaapelitehtaalla 28.10.2017. Kuvaaja: Laura Valoma Lataa

Linkit