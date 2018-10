Elastinen ja muut Rähinän räppärit tavattavissa Aleksanterinkadun Suomalaisessa kirjakaupassa 18.10. Klo 16.30–18  

Kutsu: Tervetuloa Jussi Ahlrothin ja Mike Pohjolan Game of Thrones-kirjan julkistamistilaisuuteen 23.10. 9.10.2018 11:05 | Tiedote

Jussi Ahlrothin ja Mike Pohjolan Westerosin kirjeenvaihtaja on täydellinen uutuuskirja Game of Thrones-faneille. Tervetuloa elokuvateatteri Andorraan (Helsinki) tiistaina 23.10. klo 17 juhlistamaan kirjan julkistamista ja katsomaan yhdessä jakso Game of Thronesia!