Elävien kirjojen tarinat haastavat näkemään sen, mikä meitä kaikkia yhdistää

Tervetuloa Diakonissalaitoksen, Lähetysseuran ja #sovinto-ohjelman Elävään kirjastoon Maailma kylässä -festivaalien Mahdollisuuksien torille. Mahdollisuuksien tori järjestetään Helsingin Kauppatorilla sunnuntaina 29.5. klo 11–19. Elävästä kirjastosta voi lainata kirjojen sijaan ihmisiä, joiden kanssa lainaaja voi keskustella.

Osa elävän kirjaston ”kirjoista” puhuu suomea, osa puhuu englantia tai heille on järjestetty tulkkaus englannin kieleen.

Elävässä kirjastossa voit keskustella seuraavien henkilöiden kanssa:

Gabriela Bancuta comes from Vaslui city, Romania. Gabriela loves good food, especially when sharing it with her loved ones. Staying positive and working for better future are Gabriela’s strongest attributes. Gabriela is a mother of three children and she works as a cleaner for the cooperative Keikkapooli.

Erhan Daler rakastaa teatteria. Hän on mielenterveysongelmien kanssa painiskellut nuori, joka löysi Diakonissalaitoksen Vamos-toiminnan kautta paikan, jonne mennä säännöllisesti; ystäviä, rakkaan harrastuksen ja lopulta myös asunnon.

Elena Dima loves painting and spending time in nature. She is a mother of six children from Bacau city, Romania. Elena arrived in Finland a few years ago. Her determination to improve her life is one of her best qualities.

Mikhail Durnenkov, is one of the most important and acknowledged contemporary Russian playwrights and screenwriters. Due to his public stance against the war and Putin's regime he has was fired from his teaching position at the Moscow Art Theatre Studio School and his plays were banned from Russian stages. As politicians openly called for his prosecution, he was forced to leave with his family for Finland.

Nadia Hellsten harrastaa ruoanlaittoa ja juoksua. Hän on kotoisin Marokosta ja on kaksilapsisen monikulttuurisen perheen äiti. Nadia on ihmisoikeuksia puolustava aktivisti, joka työskentelee yhteisötyöntekijänä. Ihmisten auttaminen on hänelle sydämen asia ja siksi hän kokee työnsä erittäin merkityksellisenä.

Juha Hyrkäs on asunut vuosia Boliviassa ja Argentiinassa. Parhaillaan hän tekee väitöskirjaa median ja oikeuslaitoksen suhteesta Latinalaisessa Amerikassa. Suomeen palattuaan hän oli vuosia asunnottomana Kelan järjestelmävirheen takia. Seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi hän kohtasi asunnottomana monenlaista syrjintää ja jopa väkivaltaa.

Xhemajl Jashanica edustaa kokoomusta Vantaan kaupunginvaltuustossa ja on erityisen kiinnostunut sosiaali- ja terveysasioista. Hän on tullut Suomeen Kosovosta 1990-luvulla ja työskentelee nykyään tulkkina.

Pietari Jetsonen sanoo noudattavansa epäpyhää kolminaisuutta: "vihervassarivegaaniutta", metallimusiikkielämää ja kristinuskoa. Hän on pappisopiskelija ja vahvasti savolainen vekkulisielu, joka kävi läpi pitkän tien ennen kuin poikamainen tyttöys löysi selityksensä muunsukupuolisuudesta.

Upu Leppänen on asunut puolet elämästään Suomen ulkopuolella, muun muassa eri puolilla Aasiaa. Kipinä lähetystyöhön syttyi vapaaehtoistyössä Malesiassa, jossa Upu työskenteli lasten turvakodissa. Eri kulttuurien ja eri uskontojen välinen dialogi, rauhan ja sovinnon työ sekä kaikista heikoimmassa asemassa olevien tukeminen ovat tavoitteita, joita Upu pyrkii työssään edistämään.

Maiju Luostari on suuri K-pop -fani. Musiikin lisäksi hän harrastaa valokuvausta. Radiotoimittajana ja tuottajankin työskennellyt Maiju ajautui monen sattuman kautta rankkaan päihde-elämään. Nyt hän on ollut korvaushoidossa viisi vuotta ja hänen tavoitteenaan on päästä kuntouttavan työtoiminnan kautta lopulta tekemään ennaltaehkäisevää nuorisotyötä.

Yasin Omer tuli Suomeen Somaliasta, jossa Al Shabaab vainosi häntä. Vuosien ajan hän yritti hakea Suomesta turvapaikkaa tai oleskelulupaa työnteon perusteella tehden töitä keittiö- ja siivousalalla aina, kun viranomaisten luvat sen sallivat. Hän on opiskellut merkonomiksi ja edistää vapaa-ajallaan turvapaikanhakijoiden oikeuksia Suomessa. Parhaillaan hän työskentelee myymäläapulaisena.

Tarja Pyykkö luotsaa seksuaali-ja sukupuolivähemmistöjen kirkoksi syntyneen Metropolitan Community Churchin seurakuntaa. Tarja toimi aiemmin luterilaisen kirkon nuorisonohjaajana, jonka kaapin seinät kaatuivat. Ammatinvaihto vei ympäri maailmaa telekommunikaation parissa, kunnes asettuminen kotimaahan loi upouuden mahdollisuuden tehdä eri tavalla tärkeää työtä.

Olga Sarjanen nauttii matkustamisesta, lukemisesta ja luonnosta. Hän on tullut Suomeen Valko-Venäjältä 15 vuotta sitten ja toimii nykyään kirjanpitäjänä ystävänsä kanssa perustamassaan tilitoimistossa. Valko-Venäjän viime vuosien poliittiset tapahtumat ovat saaneet Olgan toimimaan aktiivisesti demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta.

Kirjat päivystävät tapahtumassa kolmessa vuorossa:

klo 11.00–13.30: Elena Dima, Olga Sarjanen, Upu Leppänen, Maiju Luostari, Tarja Pyykkö

klo 13.30–16.00: Gabriela Bancuta, Erhan Daler, Nadia Hellsten, Xhemajl Jashanica, Pietari Jetsonen

klo 16.00–19.00: Yasin Omer, Mikhail Durnenkov, Juha Hyrkäs

Diakonissalaitoksen ja Lähetysseuran teltat löytyvät näytteilleasettajakartan paikoilta 41 ja 42: MK22_kartta_Kauppatori_naytteilleasettajille.pdf (maailmakylassa.fi)