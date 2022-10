Taiteellisessa tohtorintutkinnossaan Montes de Oca esittelee käsitteen ”Case-Specific Electroacoustic System”. Sillä taroitetaan ääniteoksia varten luotuja sähköisten, digitaalisten ja akustisten laitteiden järjestelmiä sekä niiden välisiä kytköksiä.

Tutkintonsa taiteellisessa osiossa Montes de Oca kehitteli ja esitteli viisi ääniteosta, joista jokaista varten hän sävelsi musiikin sekä räätälöi ainutkertaisen elektroakustisen järjestelmän. Aquarmonio (2015) on saanut inspiraationsa Etelä-Meksikon Yucatanin niemimaan cenoteista. Teos sisältää elektroakustisen järjestelmän, joka kaappaa, käsittelee ja vahvistaa veden ääniä reaaliajassa. Half Full (2017) on installaatio samannimiseen tanssiteokseen, jota voidaan esittää erilaisissa tiloissa kuten kaupoissa, urheilukeskuksissa, puistoissa tai kouluissa. Superguitar_03 (2017) siirtää perinteisen instrumentin, kitaran, pois sen totutusta olomuodosta ja mukauttaa sen ainutlaatuisella tavalla nykymaailmaamme. Lap-dog Machines: Pre.sa.uro (2019) tutkii käännösprosesseja hyödyntämällä teknologiaa, joka on kehitetty sähköistämään ja muuttamaan ääntä ja tekstiä reaaliajassa. Acoustic Paths (2019) tarkastelee äänisaastetta sekä taideteoksen kokemista yhdessä toisen kanssa ja tästä syntyviä vuorovaikutuksen ja jakamisen mahdollisuuksia.

Elektroakustinen suunnittelu rikastaa taiteellista työskentelyä

Montes de Oca havaitsi, että säveltämisen kytkeminen elektroakustisen järjestelmän suunnitteluun avaa taiteiljalle uuden luovan tason; järjestelmää voidaan kehittää taiteilijan tavoitteiden, tarpeiden ja valintojen mukaan. Toisaalta Montes de Oca havaitsi, että elektroakustisen järjestelmän kehittäminen vaikuttaa myös ääniteoksen taiteellisiin ideoihin.

– Näen elektroakustiset työkalut kuin verkkona, joka voi muovautua taiteellisen idean, tilanteen tai tarkoituksen mukaan. Koen, että tällainen lähestymistapa rikastaa taiteellista työskentelyäni, Montes de Oca kertoo.

Alejandro Montes de Ocan taiteellinen tohtorintutkinto Case-Specific Electroacoustic Systems – A compositional approach to electroacoustic systems design tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 15. lokakuuta 2022.