ELGOOD Oy on ostanut Oy Nylund-Group Ab:n teollisuusliiketoiminnan

Elgood Oy on toiminut johtavien elektroniikkavalmistajien edustajana vuodesta 1997. Nykyisin toiminta on suuntautunut yhä enemmän asiakaskeskeisten ratkaisujen etsimiseen ja tarjoamiseen. Tarjonta kattaa ratkaisut lähes kaikkiin elektronisten koneiden ja laitteiden kustannustehokkaisiin tarpeisiin. Yrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on 27. Yhtiön toimipisteet ovat Helsingissä, Oulussa ja Viron Keilassa. Elgood Oy:ssä on jokaiselle osa-alueelle oma tekninen asiantuntija suunnittelijoiden tukena. Yritys on osa kansainvälistä Addtech-konsernia, ja kuuluu yrityksen Components - yksikköön.

Addtech on tekniikan alan kauppakonserni, joka kehittää ja myy korkeateknologisia komponentteja ja järjestelmiä teollisuusyrityksille ja palveluelinkeinoalalle. Konsernin vuotuinen liikevaihto on noin EUR 800 miljoonaa ja työntekijöitä on noin 2600.