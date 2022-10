Elina Backman jo toistamiseen ehdolla Ruotsin parhaan käännösdekkaripalkinnon saajaksi

Milla Karppinen kustannuspäälliköksi Otavan ja Kariston lasten- ja nuortenkirjakokonaisuuteen 24.10.2022 12:26:18 EEST | Tiedote

FM Milla Karppinen on nimitetty 24.10.2022 alkaen kustannuspäälliköksi Otavan ja Kariston lasten- ja nuortenkirjakokonaisuuteen. Karppinen siirtyy Kustannusosakeyhtiö Otavaan Into Kustannuksen lastenkirjallisuuden ja kaunokirjallisuuden kustannuspäällikön tehtävästä. ”Otavan ja Kariston lasten- ja nuortenkirjat ovat aarreaitta, jossa riittää ihasteltavaa ja ihmeteltävää kaikenikäisille lukijoille. Olen valtavan iloinen päästessäni sukeltamaan tähän tarinoiden ja kuvien kiehtovaan maailmaan. Aivan erityistä riemua koen siitä, että pääsen mukaan tuottamaan sisältöä ihan pienille ja aika pienille: jos onnistumme herättämään lapsessa kiinnostuksen tai ehkä jopa rakkauden kirjoihin, siitä on hyötyä koko elämän ajan”, Karppinen sanoo. Karppinen työskentelee tiiviissä yhteistyössä Otavan kustantamoperheen muiden lasten- ja nuortenkirjakustantamisen kustannuspäälliköiden kanssa. Kustannuspäälliköt Katriina Kauppila, Marjo Lemponen ja Anne Luukkanen jatkavat nykyisissä tehtävissään. Otavan last