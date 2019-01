Elinkeinoelämän ajama välimiesmenettelylain uudistamishanke etenee

Pauliina Pulkkinen Keskuskauppakamarin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi, Eero Yrjö-Koskinen vastuullisuusasiantuntijaksi 22.1.2019 12:00 | Tiedote

Yhteiskuntatieteiden maisteri Pauliina Pulkkinen siirtyy viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajan tehtävään sekä Keskuskauppakamarin johtoryhmän jäseneksi Lääkäriliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikön paikalta. Tätä ennen hän on työskennellyt 2012-2017 Kokoomuksen viestintäpäällikkönä sekä 14 vuotta toimittajana Helsingin Sanomissa, muun muassa kotimaantoimituksen uutispäällikkönä, Brysselin-kirjeenvaihtajana sekä taloustoimittajana. Pulkkisen vastuulla on viestintä, kauppakamariyhteistyö sekä sidosryhmäyhteistyö. Pulkkinen aloittaa tehtävässään 11.2. Valtiotieteiden maisteri Eero Yrjö-Koskinen on työskennellyt Green Budget Europen toiminnanjohtajana vuodesta 2017 sekä Kestävän kaivostoiminnan verkoston pääsihteerinä vuodesta 2015 alkaen. Aiemmin hän on työskennellyt Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtajana ja EU-parlamentin virkamiehenä. Hän toimii myös Riihimäen kaupunginvaltuustossa vihreiden valtuutettuna. Yrjö-Koskisen vastuulla on Keskuskauppakamarin uuden vastuullisu