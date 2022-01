Elintarviketalo Lunden-Jalostaja enemmistöomistajaksi korkealaatuisista leikkeleistään ja valmisruuistaan tunnettuun Savuhoviin

”Olen erittäin iloinen voidessani ilmoittaa tästä kaupasta. Savuhovi on korkealaatuisista tuotteistaan tunnettu perheyritys, joka sopii erinomaisesti tulevaisuuden kasvusuunnitelmiimme. Savuhovin ammattitaitoinen johto on kehittänyt yhtiötä määrätietoisesti ja menestyksekkäästi viime vuodet. Nyt pääsemme jatkamaan tätä työtä yhdessä. Savuhovilla on merkittävää kasvupotentiaalia. Uskon, että yhdessä meillä on entistä paremmat eväät vastata suomalaisten kuluttajien tarpeisiin,” sanoo Lauri Lundén, Oy Lunden Ab:n toimitusjohtaja.

Korkealaatuiset lihaleikkeleet ja valmisruoka ovat Savuhovin tulevaisuuden kasvun selkäranka.

Tuoteportfolioiltaan Lundenilla ja Savuhovilla ei ole juurikaan päällekkäisyyksiä, mutta samaan aikaan yhtiöiden välisellä yhteistyöllä uskotaan saavutettavan merkittävää operationaalista synergiaa. Kauppa mahdollistaa sekä Savuhovin kapasiteetin kasvattamisen, että tuoteportfolion hallitun laajentamisen.

”Olimme jo jonkun aikaa miettineet erilaisia vaihtoehtoja, joilla voisimme kasvattaa kapasiteettia ja parantaa edellytyksiä viedä Savuhovi seuraavalle tasolle. Jo ensimmäisistä keskusteluista Lundenin kanssa tunsin, että jaamme samanlaisen arvopohjan ja perheyrityskulttuurin. Tämä yhdessä vahvan synergiapotentiaalin kanssa on ollut vahva perusta viedä hanketta eteenpäin. Nyt on aika kääriä hihat ja alkaa lunastamaan niitä odotuksia, joita olemme tämän kaupan myötä itsellemme asettaneet. Yhdessä olemme entistä vahvempi kumppani asiakkaillemme ja pystymme entistä monipuolisemmin palvelemaan kuluttajia,” sanoo Pasi Lainto, Savuhovi Oy:n toimitusjohtaja.