Elisa otti juhannuksen haltuun Snapchatissa – yli 50 000 käytti brändille suunniteltua linssiä

29.6.2017 11:08 | Kurio Oy, sosiaalisen median asiantuntijatoimisto

Elisa teki ensimmäisenä Snapchat-mainostajana uniikin kansallisen linssin Suomeen. Juhannukseksi toteutettu yhteistyö keräsi yli miljoona impressiota ja linssiä käytettiin yli 52 000 kertaa yhden päivän aikana. Kampanjan suunnitteli ja toteutti Kurio yhteistyössä Snapchatin kanssa.

Linssi toi moneen otteeseen palkitut Saarnaajat ensi kertaa Snapchatiin. Käyttäjät saivat lisäksi leikkiä omaa päätään koristaneella juhannusseppeleellä.

”Luvut ovat todella hyvät, yli keskiarvojen ja odotusten. Lisäksi linssin parissa vietettiin aikaa 17 sekuntia, joka sekin on yli kansainvälisen keskiarvon”, kommentoi Kurion toimitusjohtaja Tommi Opas.

Elisalla lähdettiin yhteistyöhön kunnianhimoisesti. ”Nostimme vaatimustasoa luovalle toteutukselle ja venytimme Snapchatin normaalikäytäntöjä. Halusimme, että käyttäjät todella leikkivät brändimme kanssa, emmekä ole ”vain toivottamassa hyvää juhannusta”. Mielestämme tässä onnistuttiin”, kertoo Elisan markkinointipäällikkö Pekka Kyllönen.

Snapchatillä on globaalisti yli 166 miljoonaa päivittäistä käyttäjää, ja he lähettävät päivittäin yli 3 miljardia snäppiä. Yli kaksi kolmasosaa käyttäjistä tuottaa kameran avulla sisältöä Snapchatiin päivittäin, ja reilu kolmasosa käyttää linssejä joka päivä. Keskimäärin palvelussa vietetään 30 minuuttia päivässä, mikä on 5 minuuttia enemmän kuin loppuvuodesta 2016.