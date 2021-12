Elisan virtuaalinen työympäristö palkittiin Vuoden työympäristötekona

Vuoden rakennuttaja 2021 on Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas 12.8.2021 21:54:49 EEST | Tiedote

Vuoden 2021 rakennuttajaksi on valittu pääkaupunkiseudun opiskelijoiden asumista ja asuinympäristöjä kehittävä Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas. Hoas on aktiivinen rakennuttamisen edelläkävijä, joka on rohkeasti tarttunut erityisesti perusparannusten laadun, tuottavuuden ja vastuullisuuden parantamiseen sekä haasteellisiin käyttötarkoitusmuutoshankkeisiin. Oppeja saaduista kokemuksista Hoas on jakanut laajasti rakentamisalan kanssa.