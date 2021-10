Ella Kannisen ja Jasmiini Lappalaisen uutuuskirja kannustaa remontoimaan

Ystävykset Ella Kanninen ja Jasmiini Lappalainen ovat kumpikin rakennusmestarien tyttäriä. Jasmiini on kokenut remontoija, jonka johdolla Ellakin on uskaltautunut tarttumaan maalisutiin ja vasaraan. Kaksikko on remontoinut kaikki kirjassa esiteltävät kohteet itse, joten he tietävät kokemuksesta, mistä kirjoittavat ja missä kohtaa homma voi mennä metsään.

Jokanaisen remonttikirjassa on selkeät ohjeet kodin yleisimpiin pintaremontteihin havainnollisten vaihe vaiheelta -kuvien kera. Rohkaiseva ja innostava opas kertoo kaiken, mitä aloittelevan remontoijan tarvitsee tietää seinä-, lattia- ja kattopintojen uudistamisesta – ikkunanpuitteiden, pattereiden ja kalusteiden kunnostusta unohtamatta! Myös laatoitukseen ja laminaatin asennukseen löytyy parhaat niksit.

Tässä kirjassa hommia ei tehdä hampaat irvessä, vaan ilolla ja rennosti! Erilaiset kodin kunnostustoimet eivät vaadi fyysistä voimaa, vaan enemmänkin uskallusta.



Kirja ilmestyy painettuna ja e-kirjana 17.11.2021.



Samoilta tekijöiltä ilmestyy keväällä 2022 Jokanaisen mökkiremonttikirja.

Tekijöiden haastattelupyynnöt ja kirjan pdf-vedokset: adele.couavoux@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi