ELMU-säätiö julkisti vuoden 2022 apurahapäätökset – valtaosa haki tukea konserttitoimintaan tai koulutukseen

Edellisvuoteen verrattuna säätiö kaksinkertaisti jaettujen apurahojen euromäärän: vuonna 2022 ELMU-säätiö jakoi yli 42 000 euroa elävän musiikin toimialalle. Saajina on yhtyeitä, yhdistyksiä, osuuskuntia, yksittäisiä muusikoita, tutkijoita, mutta myös osakeyhtiömuotoisia toimijoita. Musiikillisesti ovat edustettuina niin kansanmusiikki, elektronien musiikki kuin raskaampi metalli, jazz, klassinen ja nykymusiikki sekä roots-musiikki. Useisiin tuettuihin tapahtumiin on vapaa pääsy, ja muutamat yhdistävät ilahduttavalla tavalla monia eri taiteen lajeja.

Säätiön apurahatoimikunta päätyi valitsemaan monesta hyvästä hakemuksesta tänä vuonna kaikkiaan 17 konserttitoiminta-apurahan saajaa, joukossa muun muassa We Jazz Oy:n organisoima Odysseus-festivaali, Minimalia ry:n minimalistiseen kamarimusiikkiin keskittyvä konserttisarja ja Folk Extreme -nimellä kulkeva Suistamon Sähkö -yhtyeen viiden päivän keikkaristeily Saimaalla. Koulutusapurahan saajia oli 10, tukea saivat muun muassa LiveFin ry, joka haki tukea vapaan kentän sosiaalisen kestävyyden kehittämiseen sekä Jyväskylän elävän musiikin yhdistys Jelmu ry / Tanssisali Lutakko Lutakon leiri vol 2:een, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten omaehtoista toimintaa elävän musiikin parissa ja törmäyttää samanhenkisiä livemusiikin ystäviä.

Tutkimus- ja vastuullisuusapurahan saajia oli molemmissa kategorioissa kaksi, muun muassa Naamat-festivaali sai tukea turvallisen tilan kehittämisprojektiin. Näiden lisäksi säätiö myönsi kaksi kirja-apurahaa: Maiju Talvistolle Backstagella – artistituottajan käsikirja -teoksen viimeistelyyn ja Suomen Punkmuseon kannatusyhdistys ry:lle Tee se itse -näyttelyn kuviin ja esineistöön perustuvan kirjan painatuskustannuksiin.

Katso Elmu-säätiön vuoden 2022 apurahan saajat täältä.

Lisätietoja: Elmu-säätiö, Juha Tynkkynen, juha@elmu-saatio.fi

Elävän musiikin säätiö Elmu sr on perustettu vuonna 1989. Säätiön tehtävänä on edistää elävän musiikin esittämismahdollisuuksia, tukea musiikki- ja kaupunkikulttuuria mm. vuosittain jaettavin stipendein ja apurahoin. Säätiön juuret ovat Lepakossa ja Elmu-yhteisössä. Säätiö oli aikanaan alkuperäisen Radio Cityn merkittävä omistaja. Nykyisin säätiö on mukana mm. Tuska-festivaalin toiminnassa. Säätiö on rakentanut yhdessä Y-Säätiön kanssa Helsinkiin ja Tampereelle musiikkialan Jallukka-vuokratalot.