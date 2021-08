Elokuun uutuuskirjoissa sukelletaan vaurastumisen ja kirjonnan saloihin ja tehdään road trip Baltian halki

Jaa

Taloudellinen itsenäisyys, avioehto, rahakateus – näistä kaikista on Vaurastu kuin nainen -kirjan naisilla sanottavansa. Kirjassa 12 menestynyttä suomalaista naista kertoo sijoituksistaan ja suhteestaan rahaan, osa ensi kertaa näin avoimesti. Osa heistä on saavuttanut taloudellisen vapauden, osa on matkalla sitä kohti.



Maria Friström jätti uransa Piilaaksossa ja loi Suomessa kahden miljoonan euron asuntosalkun. Miten hän sen teki? Mikä sai Minna Parikan lopettamaan huipulla, ja missä asioissa Paola Suhosen mielestä naisten tulisi katsoa itseään peiliin? Kirjassa vaurastumistarinansa kertovat myös Jutta Larm, Vappu Pimiä, Natalia Salmela, Yacine Samb, Laura Tarkka, Rafaela Seppälä, Jasmin Hamid, Marja-Leena Haapanen, Terhi Majasalmi ja Maria Friström. Kirja herättää ajatuksia rahasta ja rikastumisesta, mutta ennen kaikkea se inspiroi ottamaan oman talouden ja tulevaisuuden haltuun sekä innostaa sijoittamaan, unelmoimaan ja ajattelemaan isommin.



Moona Laakso (s. 1985) on vapaa toimittaja ja uhmaikäisen pienen pojan äiti. Vaurastu kuin nainen on Laakson toinen tietokirja. Hänen sijoitussalkkunsa ensimmäinen, ja menestynein, osakeostos on Marimekko ja jännittävin Tesla. Kolmessa vuodessa hänen salkkunsa on kasvanut 12 eri yrityksen osakkeilla.



Eveliina Talvitien 16.8. ilmestyvä uutuusromaani Kävin vaan uimassa, sisko on tosielämän tragediaa hengittävä kolmiodraama. Talvitie purkaa herkästi ja samalla väkevän ilmaisuvoimaisesti mysteeriä, jonka taustalla olevat syyt kumpuavat syyllisyydestä, vapaudenhalusta, väkivallasta ja rakkaudesta. Romaani kuljettaa lukijan road tripille Baltian halki, palaa Viron itsenäistymisen vuosiin, kävelyttää pitkin Marseillen katuja ja kulkee mukana ranskalaisen rockyhtyeen kiertueella.



Eveliina Talvitie (s. 1970) on Tallinnassa asuva kirjailija. Hänen esikoisromaaninsa Kovakuorinen ilmestyi vuonna 2019. Aiemmin Talvitieltä on julkaistu kahdeksan tietokirjaa, jotka ovat käsitelleet naisten yhteiskunnallista asemaa ja ihmisoikeuksia sekä politiikan konkarimiehiä. Omakohtaista näkökulmaa hän on hyödyntänyt teoksissaan Miten helvetissä minusta tuli feministi (2016) ja Vanha nainen tanssii (2021).



15.8. ilmestyvä Kirjontaa niille, joita v*tuttaa sisältää ohjeita rehellisiin kirjontatöihin, joissa sanotaan asiat niin kuin ne ovat. "V*tutuksen voi kanavoida terapiaksi, kun sen yhdistää kirjontaan. Kirjontatyön estetiikalla voi viestiä sisäisestä turhautumisestaan, ja samalla neulan pitelemisessä kehittyy itsehillintä", toteaa kirjan tehnyt Mari Hyypiä. Kirjassa keskitytään kahteen peruspistoon: ristipistoon ja tikkipistoon. Mukana on ohjeet, joiden avulla aloittelijakin pääsee mukaan kirjonnan iloihin. Tottuneemmat kirjojat voivat hypätä ohjesivujen yli ja ryhtyä suoraan toimeen.



Mari Hyypiä (s. 1974) on Helsingissä asuva kustannustoimittaja ja marttahenkinen puuhastelija. Vanhemmilta ja isovanhemmilta peritty karjalainen elämänasenne vie häntä eteenpäin vaiherikkaasta päivästä toiseen, eikä vauhti ole hiipumassa – päinvastoin. Huumori, kiroilu ja kaikenlainen pakiseminen ovat hänelle arjen terapiaa.



