Elpymisrahoituksen mahdollisuudet maaseutuyrityksille

Etelä-Savon lettoinventoinnin maastotyöt loppusuoralla 22.9.2021 09:58:42 EEST | Tiedote

Suoluontotyypeistä rehevimpiä ja harvinaisimpia lettosoita on inventoitu tänä kesänä Etelä-Savon potentiaalisilla lettokohteilla. Kesän aikana inventoitiin noin 90 kohdetta, joista letoiksi, lettorämeiksi tai lettokorviksi on voitu varmistaa noin 30 kohdetta. Osa soista on jokseenkin luonnontilaisia, toiset ovat ojitettuja ja osittain muuntuneita. Löydetyt letot ovat tyypillisesti hyvin pieniä, lähteisissä maaston painanteissa tai rantaluhtien yhteydessä. Syksyn mittaan tehdään vielä joitain maastokäyntejä.