ELY-keskuksen joukkoliikenne maksutonta ukrainalaisille 30.4. saakka

Ukrainasta on saapunut eri puolelle Suomea sotaoloja pakenevia ihmisiä. Kunnat ovat jo vastaanottaneet tulijoita ja pyrkineet auttamaan saapumiseen liittyvissä asioissa. ELY-keskus on saanut tiedusteluja koskien ukrainalaisten mahdollisuutta matkustaa joukkoliikenteessä maksutta.

Useat kaupungit ovat jo aiemmin ilmoittaneet, että joukkoliikenteessä voi matkustaa Ukrainan passilla ilmaiseksi 30. huhtikuuta asti. Varsinais-Suomen ELY-keskus linjaa, että sen hankkimassa sopimusliikenteessä ukrainalaisilla on vastaava maksuton kulkuoikeus kuin kaupungeissa. Menettely on voimassa 30.4. saakka. ELY-keskuksen sopimusliikenne on tyypillisesti seudullista, kaupunkeja yhdistävää, liikennettä. Matkustajan on tiedusteltava vuorokohtainen tilanne liikenteenharjoittajalta. Erityisesti suurten kaupunkien välillä toimii markkinaehtoista kaukoliikennettä. Tämän liikenteen osalta yrittäjät tekevät itsenäiset ratkaisut mahdollisen maksuttomuuden suhteen.

Poliisin, rajatarkastusviranomaisen tai Maahanmuuttoviraston (Migri) myöntämä passin haltuunottotodistus katsotaan passia vastaavaksi asiakirjaksi. Todistuksessa on viranomaisen myöntämä leima ja kuva passikopiosta.

Liikenteenharjoittajia ja alueen kuntia on informoitu asiasta.

Lisätietoa: Varsinais-Suomen ELY-keskus, joukkoliikenteen projektipäälliköt Soile Koskela, p.0295 022 798 ja Markus Kivelä, p. 0295 022 007 (ei tavoitettavissa 25.3.–4.4.)