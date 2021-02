ELY-keskuksen kautta Lappiin yli 137 miljoonaa euroa

Pitkittynyt epävarmuus näkyy työttömyyden kehityksessä 22.12.2020 08:30:59 EET | Tiedote

Koronavirukseen liittyvät rajoitustoimet ja pitkittynyt epävarmuus näkyy työttömyyden kehityksessä, ja lähikuukausien kehitystä on entistä vaikeampaa arvioida. Lomautettuja on edelleen poikkeuksellisen paljon. Työttömyys on lisääntynyt eniten Inarissa, Kittilässä ja Kolarissa ja kaupunkikunnista Rovaniemellä. Työvoiman kysyntä jatkuu viime vuotta vaisumpana.