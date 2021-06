ELY-keskus uusii Hennijoen sillan puukannen Loimaan Alastarolla, liikenne kiertotielle

Paraisten ja Kemiönsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat valmistuneet - tavoitteena viiden tähden liikenneturvallisuus! 3.6.2021 10:20:00 EEST | Tiedote

Kemiönsaaren kunnan ja Paraisten kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmat valmistuivat joulukuussa 2020. Suunnitelmissa on etsitty laaja-alaisesti keinoja liikenneturvallisuustilanteen parantamiseksi. Tavoitteena on saavuttaa niin sanottu nollavisio sekä kuolemaan että loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien, mutta myös koetun turvattomuuden osalta. Liikenneturvallisuustyön kehittämisen tavoitteita ja toimenpidesuunnittelua on peilattu läpi työn ns. Liikenneturvallinen kunta -tähtiluokituksen kriteeristöön ja tavoitteena on, että jo lähivuosina molemmat kunnat saavuttavat tähtiluokan 4–5/5.