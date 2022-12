EMAn lehdistötilaisuus 16.12.2022

Euroopan lääkevirasto EMA järjestää lehdistöinfon ajankohtaisista asioista perjantaina 16.12.2022 klo 12 Suomen aikaa. Tilaisuutta voi seurata verkon kautta.

Lisätietoja

Kutsu:

The next press briefing is taking place on Friday, 16 December at 11:00 (CET). Information is provided on our website here. The press briefings are streamed via Europe by Satellite and can be followed on EMA's YouTube channel.