EMBARGO 13.5.2020 klo 9 // Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti 2020 -kilpailun kunniamaininnat Pohjois-Savoon ja Joensuuhun

OAJ:n Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti 2020 -kilpailun kunniamaininnat saivat Pohjois-Savossa toimiva Savonia-ammattikorkeakoulu, päiväkoti Hukanpesä Joensuusta ja Martti Ahtisaaren koulu Kuopiosta. Kilpailun voitti varsinaissuomalainen Kosken lukio.

Savonia-ammattikorkeakoulussa henkilöstö ja opiskelijat ovat kunniamaininnan perustelujen mukaan aktiivisesti mukana oppilaitoksen kehittämisessä. Opinnot etenevät hyvin ja Savonia on kansainvälisesti kiinnostava opiskelupaikka. Oppilaitos on palkannut myös korkeakoulukuraattorin edistämään opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia. Henkilöstön hyvinvointiin on satsattu monin erilaisin toimin.

Päiväkoti Hukanpesän toiminnan kärkinä ovat lapsilähtöisyys, positiivinen pedagogiikka, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Kunniamaininnan perustelujen mukaan huomaa hyvä -menetelmää sovelletaan sekä henkilöstön kesken että lasten kanssa, mikä auttaa jaksamaan ja luo upean ilmapiirin. Hukanpesän tiloissa on käytetty uusinta tekniikkaa, muun muassa puurakentamista ja aurinkopaneeleja, ja erityisesti huomioitu lasten erilaiset tarpeet ja turvallisuus.

Martti Ahtisaaren koulu on pedagogisesti erittäin laadukas ja korkeatasoinen koulu, jossa rehtori, opettajat ja ohjaajat tekevät työtään täydellä sydämellä. Kunniamaininnan perusteluissa kerrotaan, että oppilaiden osaamisen kehittymistä tuetaan ammattitaitoisesti. Vuorovaikutus koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kesken on avointa ja mutkatonta. Martti Ahtisaaren koulussa myös kansainvälisyys ja eri kulttuurien kohtaaminen ovat arkipäivää.

OAJ:n tunnustuksia jaettu vuodesta 1991

Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti -kilpailun järjesti ja voittajan valitsi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Huomionosoitus on myönnetty vuosittain 1991 lähtien.