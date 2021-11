EMBARGO 16.11.2021 klo 16.00: Suomen parhaat vastuullisuusraportit ovat kansainvälisestikin vertailtuna korkeatasoisia

Suomen parhaat vastuullisuusraportit 2020 palkittiin 16. marraskuuta. Vastuullisuusraportointikilpailuun osallistui tänä vuonna ilahduttava määrä yrityksiä ja kilpailu kärkijoukossa oli erittäin tasainen. Eroja syntyi muun muassa yritysten tavassa käyttää SDG:itä (YK:n Sustainable Development Goals) ja esittää vaikutuksia ja arvonluontia eri vastuullisuusaihealueilla huomioiden koko yrityksen arvoketjun. Kärkijoukon raportit olivat selkeitä ja onnistuivat hyvin kuvaamaan taloudellisesti olennaisia vastuullisuustietoja eri sidosryhmien odotusten mukaisesti.

Uutena kategoriana tänä vuonna palkittiin paras pk-yritys. Tuomaristo kannustaakin entistä useampia pk-yrityksiä rohkeasti osallistumaan kilpailuun ensi vuonna. Tuomaristo kiinnitti arvioissaan huomiota muun muassa siihen, onko raportti hallituksen hyväksymä ja näki arvoa siinä, että raportti on ulkopuolisen tahon varmentama.

”Raportoinnin kehittyessä ja siirtyessä kohti säännellympää kestävyysraportoinnin kehystä on ilo huomata, että suomalaisissa suurissa yrityksissä on kansanvälisestikin vertailtuna korkealuokkaista raportointia. Valmiudet ovat myös olemassa sisäisen kontrolliympäristön kehittämiseen ja ulkoisen varmennuksen ottamiseen kattavammin käyttöön tulevaisuudessa. Myös johdon palkitsemiseen vastuullisuuskriteereillä tulee olemaan entistä suurempi tarve, kun strategiaa ja yhtiöiden sisäistä ohjausta kehitetään vastaamaan muun muassa ilmastonmuutoksen haasteeseen”, kertoo järjestäjäryhmän puheenjohtaja Jani Alenius.

Kokonaiskilpailun ja neljän muun sarjan voittajat

Eri organisaatioiden edustajista koostuva tuomaristo arvioi vastuullisuusraportteja hyvän raportoinnin näkökulmasta. Arvioinnin kohteena oli nimenomaan vastuullisuustoimista raportointi, eivätkä niinkään itse vastuullisuustoimet.

Kilpailun kärkijoukko oli ansioitunutta ja kilpailu oli tasainen. Palkintoja jaettiin kokonaiskilpailun ohella neljässä aihekategoriassa.

Kokonaiskilpailun parhaana palkittiin Stora Enso Oyj raportillaan Sustainability 2020. Tuomariston mukaan Stora Enson raportti on laaja, kattava ja selkeästi jäsennelty. Sen sisältö on hyvin kirjoitettu ja asiat linkittyvät vahvasti yrityksen ydinliiketoimintaan. Se palkittiin myös sidosryhmän suosikkina. Sidosryhmän edustajan, Ilmastorahasto Oy:n toimitusjohtajan Paula Laineen mukaan Stora Enson vastuullisuusraportti antaa rahoittajan näkökulmasta kattavaa tietoa ydinliiketoiminnan vaikutuksista ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen.

Ilmastonmuutos-sarjan voitti Neste Oyj. Tuomariston mukaan Neste on tehnyt pitkäjänteistä työtä vastuullisuuteen liittyen ja se näkyy myös kattavassa raportoinnissa, jossa tunnistetaan hyvin riskit ja riippuvuudet. Neste seuraa raportoinnissaan Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) -viitekehystä, jossa ohjeistetaan raportoimaan ilmastonmuutoksen riskeistä ja mahdollisuuksista.

Biodiversiteetti-sarjan voitti Kesko Oyj. Tuomaristo kehuu Keskon raporttia selkeäksi ja siinä on tuotu hyvin esille yrityksen globaali ulottuvuus ja ymmärretty toiminnan yhteys luonnon monimuotoisuuteen.

Ihmisoikeudet-sarjan voitti S-ryhmä, joka on syventynyt ihmisoikeuskysymyksiin ja erottuu verrokkien joukosta aktiivisella toiminnalla ja siihen liittyvällä raportoinnilla. Tuomariston mukaan raportti on kattava käsittäen esim. SIHTI-hankkeen arvioinnin ja auditointien kautta esille tulleita muun muassa johtamiseen liittyviä kehityskohteita. Ihmisoikeusperiaatteissa on kuvattu hyvin huolellisuusvelvoitteen mukainen toimintamalli ja ihmisoikeustyönjohtaminen.

Vuoden pk-yritys -sarjan voitti Oy Soya Ab. Jalofoodsin kattava ja laadukas raportointi keskittyy ydinliiketoimintaan. Se kuvaa olennaisia vastuullisuuselementtejä toimitusketjusta aina kiertotalouteen ja biokaasulaitoksen suunnitteluun saakka. Raportointi noudattaa GRI:tä (Global Reporting Initiative) soveltuvin osin ja tavoitteet on rakennettu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Vastuullisuusraportointikilpailu

Vastuullisuusraportointikilpailun tarkoituksena on kehittää vastuullisuustyötä ja -raportointia organisaatioissa, tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja antaa tunnustusta erityisen ansioituneille yritysvastuuraportoijille. Kilpailu on kaikille avoin ja ilmainen, ja sitä on järjestetty vuodesta 1996 alkaen.

Vastuullisuusraportointikilpailun järjestävät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Climate Leadership Coalition ry, yritysvastuuverkosto FIBS ry, Vastuullisen sijoittamisen yhdistys Finsif ry, Hanken, Nasdaq Helsinki, Suomen Tilintarkastajat ry, Ympäristöjohtamisen yhdistys YJY ry ja ympäristöministeriö.

Stora Enson vastuullisuusraportti: Sustainability 2020