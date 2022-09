EMBARGO 19.9. klo 14.00 Mikroyrittäjyyden professuuriin lahjoituksia 125 000 euroa – Kerttu Saalasti -palkinto yrittäjyystutkijalle

Lahjoituskampanjan tavoitteena on vahvistaa mikroyrittäjyyden tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta perustamalla mikroyrittäjyyden professuuri Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa toimivaan Kerttu Saalasti Instituuttiin.



”Tämä on erittäin merkittävä panos Suomen ensimmäisen mikroyrittäjyyden professuurin toteutumiseksi Oulun yliopistossa ja erityisesti Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa", instituutin johtaja Matti Muhos iloitsee.

”Haluamme tällä lahjoituksella tukea Oulun yliopistoa ja sen Kerttu Saalasti Instituutin tekemää valtakunnallista mikroyrittäjyyden tutkimusta ja koulutusta. 94 prosenttia maamme yrityksistä on alle 10 henkilön mikroyrityksiä ja niillä on merkittävä rooli työllisyyden ja alueellisen hyvinvoinnin edistäjänä. Nämä asiat ovat myös osuuspankkeja lähellä, joten siksi kohdistamme lahjoituksemme mielellämme juuri mikroyrittäjyysprofessuuriin”, toteaa toimitusjohtaja Markku J. Niskala Joki-Pohjanmaan Osuuspankista.

"Nivalan kaupungille on merkityksellistä osallistua Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyden professuurin tukemiseen, sillä valtaosa suomalaisista yrityksistä on mikroyrityksiä. On tärkeää, että myös tieteellisen tutkimustiedon avulla voimme alueellisesti ja valtakunnallisesti tehdä oikeanlaisia toimenpiteitä yrittäjyyden edellytysten ja kasvun tukemiseksi”, sanoo Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu.



Uuden professuurin kokonaisbudjetti vuonna 2023 alkavalle viiden vuoden ajanjaksolle on vähintään 600 000 €. Tämän ensimmäisen viisivuotiskauden kustannukset katetaan suoraan professuurin tukemiseen kohdennetuista lahjoitusvaroista. Säätiöiden, yritysten ja kuntien lahjoitukset ovat tässä keskeisessä roolissa. Jatkossa professuuri vakinaistetaan yliopiston käytänteiden mukaisesti ja Oulun yliopisto vastaa tehtävän aiheuttamista kustannuksista perusbudjetoinnin kautta. Professuuri toteutuu kokonaisrahoituksen varmistuttua. Kampanjan tavoitteena on kerätä tarvittava rahoitus tämän vuoden aikana ja avata tehtävän kansainvälinen haku vuoden 2023 alussa.



”Professuuri on tärkeä avaus mikroyritysvaltaiselle alueelle. Sen avulla yrittämisen esteitä puretaan, kasvuedellytyksiä kehitetään ja tutkimustietoa tuodaan median, päättäjien sekä yritysrajapinnan toimijoiden keskuuteen. Professuurilla halutaan myös lisätä ymmärrystä uusista yrittämisen muodoista sekä edistää mikroyritysten ja yksinyrittäjien jatkuvaa oppimista ja kehittymistä”, toteaa ohjelmajohtaja Martti Saarela.

Yrittäjyyden akateemiselle tutkimukselle palkinto

Kerttu Saalasti -seminaarissa julkistettiin myös Kerttu Saalasti -palkinto, joka myönnetään vuosittain merkittävästä mikroyrittäjyyttä tai yrittävää kulttuuria edistävästä tutkimuksen, koulutuksen tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen saavutuksesta. Palkinnon myöntävät Kerttu Saalasti säätiö ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti yhdessä. Tänä vuonna palkinnon sai Turun yliopiston yrittäjyyden professori ja eurooppalaisen yrittäjyystutkijajärjestön ECSB:n presidentti Ulla Hytti.

”Professori Ulla Hytti on toiminut yrittäjyyden tutkimuksen parissa jo vuodesta 1996. Hän on korkeatasoisena yrittäjyystutkijana edistänyt esimerkillisesti mikroyrittäjyyttä ja yrittävää kulttuuria erityisesti yrittäjyyskasvatuksen osaamisalueella alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti”, Matti Muhos sanoo.



