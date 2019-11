Embargo 21.11.2019 klo 14.15 : Aalto-yliopisto vie maailmalle ilmaisen, kaikille avoimen startup-yrittäjyyden verkkokurssin

Vain 14 % suomalaisista opiskelijoista uskoo, että korkeakoulut antavat riittävät valmiudet yrittäjyyteen. Aalto-yliopisto julkaisi tänään kaikille avoimen Starting Up -kurssin, joka on kehitetty yhteistyössä opiskelijoiden ja eurooppalaisen startup-yhteisön kanssa.

Aalto-yliopiston tänään julkaisema Starting Up -verkkokurssi kattaa startup-yrittäjyyden perusopinnot. Idea kurssista syntyi yrityskiihdyttämö Kiukaan opiskelijajäsenten keskuudessa, ja se on toteutettu yhteistyössä pääomasijoitusrahasto Maki.vc:n, Aalto-yliopiston yrittäjyyskoulutusohjelma Aalto Ventures Programin, sekä teknologiayritys Reaktorin kanssa. Starting Up on yliopiston tapa tarjota yhä laajemmalle yleisölle työkaluja ja perustietoa startup-yrittäjyydestä.

“Viimeisen vuosikymmenen aikana yhä useampi nuori on innostunut yrittäjyydestä, ja uskon että startupeilla on ollut tässä suuri rooli. Suomen startup-ekosysteemi on tehnyt tässä hienoa työtä. Nyt haluamme yhdessä tarjota konkreettisia työkaluja, joiden avulla kuka tahansa startupeista kiinnostunut pääsee helpommin perustiedon äärelle mistä päin maailmaa tahansa”, Aalto-yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Petri Suomala kertoo.

Aalto-yliopiston avaus pyrkii vastaamaan selkeään kysyntään. Yrittäjyys tutkitusti kiinnostaa opiskelijoita – Suomen Yrittäjien tuoreen opiskelijabarometrin (www.yrittajat.fi) mukaan kolmannes suomalaisista opiskelijoista haluaisi valmistuttuaan työskennellä yrittäjänä. Samaan aikaan vain 14 % uskoo, että korkeakoulu antaa siihen hyvät valmiudet.

“Aalto-yliopiston ympärille on muodostunut aktiivinen ja opiskelijalähtöinen startup-yhteisö, jonka innoittamana tämäkin kurssi syntyi. Vaikka startup-yrittäjyydestä löytyy paljon tietoa, se on usein hajanaisissa osissa ja parhaat käytännöt jaetaan startup-yhteisön sisällä. Siksi halusimme tarjota ilmaisen, tarkkaan kuratoidun kurssin, joka tuo perustiedon startup-yrittäjyydestä kaikkien saataville”, Suomala jatkaa.

Kurssi on jatkumoa suomalaiselle koulutusosaamiselle, jota Reaktor ja Helsingin yliopisto ovat vieneet maailmalle Elements of AI -kurssin muodossa. Kuten edeltäjänsä, myös Starting Up tähtää Suomen rajojen ulkopuolelle.

“Kunnianhimoinen tavoitteemme on viedä kurssi jokaiseen maahan. Tätä varten olemme koonneet kansainvälistä yliopistoista, yrityksistä ja muista yrittäjyyshenkisistä tahoista koostuvaa yhteistyöverkostoa. Tällä hetkellä mukana ovat mm. Berkeleyn yliopisto, Supercell ja Nokia,” kertoo Aalto-yliopiston työelämäprofessori ja kurssin vastuuopettaja Lauri Järvilehto.

Tunnetut yrittäjät Supercellin, Woltin ja Relexin takana jakoivat oppejaan

Kurssia varten on haastateltu 15 eurooppalaista yrittäjää, sijoittajaa ja teknologia-alan pioneeria. Kurssimateriaali avaa keskeisiä käsitteitä ja teemoja asiakashankinnasta tiimin muodostamiseen ja ongelman määrittelyyn. Kurssi ja sen sisältö on opiskelijoiden, professoreiden, sijoittajien ja yrittäjien yhteistyön tulos.

“Startup-ekosyysteemiä pidetään usein äärimmäisen kilpailuhenkisenä, kun taas pohjoismaista startup-kenttää on luonnehdittu yhteisölliseksi. Yhteisön voima todistettiin jälleen tätä kurssia tehdessä ja toivonkin, että Starting Up tavoittaa mahdollisimman monen, jolle startup-maailma voi vielä tuntua kaukaiselta mutta kiinnostavalta”, sanoo Maki.vc:n Josefiina Kotilainen.

Starting Up -kurssi on nyt suoritettavissa osoitteessa http://starting-up.org. Kurssimateriaali on englanniksi ja yliopisto-opiskelijoille myönnetään Aalto-yliopiston puolesta 2 opintopistettä kurssin suorittamisesta.

* * * * * * * * * *

Kiuas on yksi Pohjoismaiden johtavia yrityskiihdyttämöjä, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen alkuvaiheen yrityksiä ja tarjota heille parhaat mahdolliset edellytykset liiketoiminnan kehittämiseen. Kiuas on opiskelijavetoinen, yleishyödyllinen organisaatio, ja sen ohjelmat ovat ilmaisia osallistuville yrityksille. www.kiuas.com.

Maki.vc on aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin sijoittava suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka tukee kategoriajohtajiksi pyrkiviä muutoshakuisia yrittäjiä. Rahasto keskittyy syväteknologia- sekä brändivetoisiin yrityksiin, jotka toimivat kuluttaja- tai yritysmarkkinassa. Sijoitusyhtiön tiimillä sekä kansainvälisellä verkostolla on laajasti kokemusta johtavien teknologiayritysten skaalaamisesta, jota he hyödyntävät tukiessaan yrittäjien kasvupolkua. www.maki.vc.

Aalto Ventures Program on Aalto-yliopiston yrittäjyyskoulutusohjelma. AVP:n opiskelijat työskentelevät monialaisissa tiimeissä, tekevät käytännönläheisiä harjoituksia ja saavat maailman muuttamiseen tarvittavia työkaluja, jotka toimivat yhtä lailla oman startupin perustusten valamiseen kuin olemassaolevan yrityksen remontoimiseen sisältä käsin. Me opetamme opiskelijoita rakentamaan kuin yrittäjä. avp.aalto.fi

Reaktor Education tuo maailman parhaan koulutuksen kaikkien saataville. Suomalaisten korkeakoulujen kanssa tekemämme työ lisää tieteellisen tiedon leviämistä akatemian ulkopuolelle sekä vahvistaa Suomen mainetta koulutuksen ja tieteen huippumaana kansainvälisesti. www.reaktor.com.