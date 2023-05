EMBARGO Nelly Juulia Kärkkäinen ja Pudota-näytelmä palkittiin Simpukan Helmellä

Simpukan Helmi -tunnustus on myönnetty Nelly Juulia Kärkkäiselle ja Pudota-näytelmälle, jota on esitetty keväällä 2023 Suomen Kansallisteatterissa. Pudota on dokumentaarinen esitys ei-toivotusta lapsettomuudesta. Lapsettomien yhdistys Simpukka jakaa vuosittain Simpukan Helmi -tunnustuksen.

Jutun embargo on 13.5.2023 klo 12.15 Lapsettomien yhdistys Simpukka myöntää Simpukan Helmi -tunnustuksen henkilölle tai taholle, joka on edistänyt tahatonta lapsettomuutta kokeneiden hyvinvointia ja asemaa yhteiskunnassa. Palkinnon saajan valitsee raati kevään aikana tulleiden ehdotusten pohjalta. Palkinto myönnetään vuosittain Lapsettomien lauantaina. Vuoden 2023 Simpukan Helmi -tunnustus myönnettiin 13. toukokuuta Nelly Juulia Kärkkäiselle ja Pudota-näytelmälle, jota on esitetty keväällä 2023 Suomen Kansallisteatterissa. Pudota on dokumentaarinen esitys ei-toivotusta lapsettomuudesta. Teoksen on ohjannut ja käsikirjoittanut Heini Junkkaala.

Tunnustuspalkinnon saaja julkistettiin Lapsettomien yhdistys Simpukan järjestämällä Lapsettomien lauantain brunssilla sekä järjestön Instagram-livessä. Näytelmä pohjautuu näyttelijä Nelly Juulia Kärkkäisen omiin kokemuksiin lapsihaaveesta, lapsettomuushoidoista ja lapsitoiveesta luopumisesta. Kärkkäisen kanssa näyttämöllä on hänen äitinsä Gitta Oksanen. Pudota on myös tarina lapsenlapsettomuuden surusta, isoäidiksi tulemisen hiljaisesta haaveesta.

–Teos on saanut paljon julkisuutta ja tehnyt samalla tunnetummaksi lopullisen lapsettomuuden kipeyden ja surutyön prosessin. Myös tällaisia tarinoita tarvitaan lapsettomuudesta!, perusteli yksi ehdotuksen jättäneistä.

Teoksen näyttelijät ja ohjaaja saivat Simpukan Helmi -raadilta kiitosta lapsettomuuden teemojen monipuolisesta käsittelystä. – Näyttelijä Nelly Kärkkäinen on tuonut teoksen lisäksi myös haastatteluissa esille omaa tarinaansa. Se on tärkeää vaikuttamistyötä ja vertaistukea, perusteli Simpukan toiminnanjohtaja Piia Savio. Viime vuonna Simpukan Helmi -tunnustus myönnettiin Jaana Vaholuodolle ja Kierron verran toivoa -podcastille. Vaholuoto onnittelee Nelly Juulia Kärkkäistä ja Pudota-näytelmän työryhmää.

– Teoksen kautta moni on päässyt tutustumaan lapsettomuusaiheisiin, vaikka ei olisi omakohtaista kokemusta. On myös todella tärkeää nostaa lapsenlapsettomuuden tarinoita esille.

“Meni maaliin” Kärkkäinen on seurannut, miten ilta toisensa jälkeen katsomot ovat täyttyneet lapsettomuutta kokeneista, terveydenhuollon ammattilaisista ja muista teoksesta kiinnostuneista.

– Teos on huomattu myös ammattilaisten keskuudessa, mutta itse olen tehnyt tätä nimenomaan vertaisilleni, hän toteaa. Kuultuaan Simpukan Helmi -tunnustuksesta, Kärkkäinen huokaisee: – Nyt tiedän, että meni maaliin! Tämä on minulle tärkeä tunnustus. Pudota-näytelmän esitykset jatkuvat syksyllä. Kolme kunniamainintaa Simpukan Helmi -palkinnon lisäksi tunnustusta jaettiin myös kunniamainintojen kautta. Tänä vuonna kunniamaininnat lähtivät kolmelle taholle. Tays hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikka sai kiitosta asiantuntijuudesta ja hyvistä kohtaamisista.

Toisen kunniamaininnan sai poliitikko Jaakko Mustakallio, joka on tuonut esille miesten kokemaa lapsettomuutta ja edistänyt tahattomasti lapsettomien asemaa.

Kolmas kunniamaininta myönnettiin Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:lle, joka sai kiitosta esimerkillisestä neuvottelusta Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskevassa tuoreessa työehtosopimuksessa.

Raatiin kuului Simpukan työntekijöitä, Simpukan hallituksen puheenjohtaja Siru Lehto, viime vuoden Simpukan Helmi -palkittu Jaana Vaholuoto, Simpukan vuoden vapaaehtoinen Pyry Young ja Monimuotoiset perheet -verkoston johtava erityisasiantuntija Anna Moring. Nelly Juulia Kärkkäisen kuva Kansallisteatteri.

