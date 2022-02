Emma Kari: Nousseihin energian hintoihin ratkaisuna energiaomavaraisuus ja kotitalouksien tukeminen

– Energian hinta on noussut tänä talvena dramaattisesti ja se tuntuu kovaa monen suomalaisen kukkarossa. Se tuntuu sähkölaskussa, se tuntuu bensapumpulla. Jotkut ovat joutuneet jopa laskemaan, onko töissä enää kannattavaa käydä, Kari kirjoittaa.

Kari muistuttaa, että satsaukset uusiutuvaan energiaan eivät nosta, vaan laskevat energian hintaa.

– Se, että olemme Suomessa määrätietoisesti vähentäneet fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja siirtyneet puhtaisiin ratkaisuihin, on pienentänyt energiakriisin vaikutuksia Suomessa. Tämä hallitus on panostanut puhtaaseen energiaan ja vihreään siirtymään historiallisen suurella tukipaketilla. Perussuomalaiset on kuitenkin vaatinut ilmastotoimien hidastamista. Se on vastuutonta, Kari korostaa.

– Ihmisten huoli toimeentulosta vaatii vakavahenkisiä ratkaisuja eikä pelkojen lietsomista. Hallituksen työ energiaomavaraisuuden vahvistamiseksi jatkuu. Tuemme tänä vuonna mittavasti kotitalouksia energiaremonteissa ja öljylämmityksestä luopumisessa. Liikenteen päästövähennyksiä vauhditetaan lukuisilla avustuksilla ja puhdasta energiantuotantoa vauhditetaan puolen miljardin potilla, Kari jatkaa.

Korkeat energian hinnat on otettava huomioon, kun hallitus päättää maaliskuussa ilmastotoimista.

– Tällä hallituskaudella liikenteen polttoaineverojen korotukset eivät ole aiheellisia, ja tässä tilanteessa ilmastotyön vauhdittamiseen muut ratkaisut ovat parempia. Meidän tulee löytää uusia tapoja tukea erityisesti pienituloisia kotien energiaremonteissa ja vähäpäästöisen auton hankinnassa. Samalla ihmisten tukemiseksi akuutissa tilanteessa voitaisiin harkita väliaikaisia muutoksia esimerkiksi ansiotuloverotukseen.

Koko päivitys löytyy Karin Facebook-sivuilta: https://www.facebook.com/emmakari1/posts/495755768575866