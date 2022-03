Emma Kari: Uusiutuvilla kotimaisilla energianlähteillä voidaan turvata huoltovarmuutta ja vähentää maatalouden riippuvuutta fossiilisista polttoaineista

Vihreiden Pirkka-Pekka Petelius: Koulutuspoliittisen selonteon tavoitteet ovat vaarassa jäädä kauniiksi puheeksi, mikäli niitä ei oteta huomioon koulutuksen rahoituksesta päätettäessä 29.3.2022 15:25:15 EEST | Tiedote

– Korona-aika on jättänyt jälkeensä hyvinvointi- ja oppimisvajeen, jota tullaan paikkaamaan vielä monta vuotta. Nyt jos koskaan on tärkeää, että koulutuksen rahoitus on riittävää, pitkäjänteistä ja oikein kohdennettua, jotta kaikenlaiset oppijat pysyvät mukana, sanoi vihreiden kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius tänään 29.3., kun eduskunta keskusteli koulutuspoliittisesta selonteosta.