Emma Kari: Venäjän fossiilisesta tuontienergiasta irtautumisesta on päätettävä nopeasti

Karin mukaan Euroopassa on löydettävä yhdessä ratkaisut siihen, miten maakaasu korvataan niin teollisuudessa kuin Keski-Euroopan kotien lämmityksessä.

– Samalla pidän selvänä, että meidän on oltava valmiit etenemään myös itsenäisesti. Jos EU-tason yhteistä päätöstä ei saada, Suomen on itse päätettävä nopeasta Venäjän tuontienergiasta irtautumista jo tänä keväänä, Kari sanoi.

Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen EU-maat ovat edelleen ostaneet kymmenillä miljardeilla euroilla venäläistä öljyä ja kaasua, ja näin rahoittaneet Putinin sotatoimia Ukrainassa.

– Se ei ole kestävää moraalisesti, eikä se ole kestävää energiapolitiikan tai turvallisuuspolitiikan kannalta. Irtaantuminen erityisesti Venäjältä tuodusta energiasta on nyt kiireellistä paitsi planeetan, myös isänmaan ja Euroopan turvallisuuden vuoksi, totesi Kari.

Vihreä energiapolitiikka on tähdännyt fossiilisista irtautumiseen jo vuosikymmeniä.

– Koko puolueen olemassaolon ajan me olemme tehneet töitä sen eteen, että fossiilienergia siirretään historiaan, jotta tulevaisuus olisi turvallinen myös meidän lapsillemme ja heidän lapsilleen, Kari muistutti.

– Meidän linjamme on puolustanut puhdasta ja kotimaista energiaa. Se on ollut Suomen energiaitsenäisyyden linja, Kari linjasi.

Karin mukaan Vihreät ovat pitkään etsineet ratkaisuja siihen, kuinka siirtymä fossiilittomaan hyvinvointivaltioon tehdään oikeudenmukaisesti.

- Jotta irrottautuminen fossiilisista polttoaineista voidaan toteuttaa reilusti ja nopeasti, se edellyttää myös ihmisten tukemista. Sen tärkeyden ymmärtää, kun hahmottaa, miten lujasti yhteiskuntamme ja elämäntapamme on rakennettu halvan fossiilienergian varaan. Nyt, kun halvan öljyn, kaasun ja hiilen aika on äkkirysäyksellä ja pysyvästi ohi, on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulma entistäkin vaativampi, Kari sanoi.

- Puhtaiden valintojen mahdollistamiseksi valmistellaan kotitalouksille myös energiaomavaraisuuslainaa. Niin ikään valmistellaan kansalaisille jaettavaa energiarahaa, joka auttaa nousseiden energianhintojen oloissa niitä, joille taakka on liian suuri kantaa. Me jatkamme työtä oikeudenmukaisuuden puolesta, jotta nousevat polttoaineiden ja lämmityksen hinnat eivät aja ketään kohtuuttomaan tilanteeseen, Kari totesi.



Karin mukaan fossiiliton, energiaitsenäinen Suomi rakentuu muun muassa tuulivoiman tuotannon nelinkertaistamisesta, lämpöpumpuista ja lämpövarastoista, hukkalämmöstä, lämmöntuotannon sähköistämisestä, aurinkopaneeleista, sähköautoista, joukkoliikenteestä, pyörä- ja kävelyteistä sekä energiatehokkaammista rakennuksista.

- Se rakentuu valinnoista, joita meistä jokainen voi tehdä. Voi hyvin sanoa, että tässä hetkessä jokainen asennettu lämpöpumppu ja aurinkopaneeli on isänmaallinen teko maamme energiaitsenäisyyden puolesta, Kari sanoi.

Lue koko puhe osoitteesta https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/emma-karin-puhe-vihreiden-puoluevaltuuskunnassa-23-4-2022/