Jyväskylän yliopiston professori vuoden viitatuimpien joukossa 27.11.2019 11:10:00 EET | Tiedote

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan vieraileva professori Nikolay Kuznetsov on nimetty maailman tämän vuoden viitatuimpien tutkijoiden listalla. Listan on julkaissut maineikas Web of Science Group.