”En ole täysin pettynyt” – kuuluisa ruokakriitikko arvioi Food Market Herkun

Food Market Herkku ei päästä itseään helpolla vaan kutsui Euroopan brutaaleimpiin ruokakriitikoihin lukeutuvan Jay Raynerin lippulaivamyymäläänsä arvioimaan miljöötä ja valikoimaa.

Jay Rayner on toiminut englantilaisten The Observer ja The Guardian -lehtien ruokakriitikkona yli 20 vuoden ajan. Hänet tunnetaan myös muun muassa erilaisten TV-kokkiohjelmien armottomana tuomarina. Miehen brittiläisen huumorin maustamat happamat analyysit ovat poikineet hänelle lempinimen ”Acid”.

Rayner ei päästä arvioitaviaan helpolla. Tämän on saanut tuta muun muassa kolmella Michelin-tähdellä palkittu ranskalainen Le Cinq -ravintola, josta Rayner totesi muun muassa, että ”koskaan en ole ajatellut, että häpeällisen kauhea ruoanlaitto saisi leukani löystymään päästäni”.

– Food Market Herkun valikoimaa ja palvelua on rakennettu yhdessä henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa ja kuin palkintona Herkku listattiin 16 maailman parhaan uuden ajan ruokakaupan joukkoon. Se inspiroi ja rohkaisi meitä kutsumaan Jay Rayner arvioimaan työtämme, vaikka tiesimme, ettei hän ole kriitikko lempeimmästä päästä, valikoimajohtaja Antti Oksa SOK vähittäiskaupasta kertoo.

Food Market Herkun kutsu tulla arvioimaan valikoimiaan sopi kulinaristisista haasteista innostuvalle miehelle. Miehen Herkku-vierailun lähtökohtana oli, että asiantuntevat ruokakaupat välittävät sekä laadusta että hinnasta. Hyvä ruokakauppa toimii Raynerin mukaan ikkunana maailmaan monipuolisen raaka-ainevalikoiman ruokkiessa kokin mielikuvitusta. Herkun tiskeiltä löytyy kuin löytyykin miehen kaipaamia dry aged -lihaa, jamon ibericoa sekä riekkoa. Hedelmätiskin tuoreus saa arviokseen ”lähes miellyttävä”.

– Raynerin ”En ole täysin pettynyt” on miehen työhistoriaan nähden merkittävä työvoitto, markkinointipäällikkö Minni Jaakola SOK Mediasta naurahtaa.

– Tiedämme, että meidän pitää hurmata jokainen arjen Rayner. Intohimoinen suhtautuminen raaka-aineisiin, ruokaan ja makuelämyksiin ja asiakaspalautteen vieminen valikoimiin on meillä Herkun toiminnan ytimessä. Haluamme olla palvelukokonaisuudeltamme eurooppalaista kärkitasoa meillä joka päivä vierailevien asiakkaidemme vuoksi, Oksa ja Jaakola toteavat.