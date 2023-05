Enemmistö suomalaislapsista edelleen huippulukijoita – osaamiserot kasvussa

Jyväskylän yliopistossa otettiin käyttöön sähköiset tutkintotodistukset 16.5.2023 08:23:20 EEST | Tiedote

Sähköiset tutkintotodistukset on otettu käyttöön Jyväskylän yliopistossa 4.5.2023 alkaen. Siirtymä paperisista tutkintotodistuksista sähköisiin on erään aikakauden loppu ja uuden alku. Sähköinen tutkintotodistus tuo mukanaan monia hyötyjä: se on muun muassa luotettavampi ja tietoturvallisempi. Jatkossa valmistuneilla on mahdollisuus pyytää todistuksesta paperinen kopio.