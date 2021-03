Energia-ala sähköistyi, nyt tarvitaan osaajia

VAMK on monelle yritykselle kasvatusfarmi, ja lupaavat tekijät työllistyvät heti valmistumisensa jälkeen. VEO hakee kasvua Pohjoismaista ja kaipaa ammattilaisia, jotka tuntevat uusimmat teknologiat.

Mitä ihmettä Vaasassa tapahtuu? Energia-alan osaajista on jatkuva pula, ja parhaat tekijät houkutellaan töihin suoraan koulun penkiltä.

– Alalla ja tällä alueella on kuhinaa enemmän kuin vuosikymmeniin. Ennen rakennettiin sähköverkkoa, ja nyt verkko kaipaa uudistamista energiamurroksen takia. Ympäristö, politiikka ja muut syyt luovat vaatimuksia ja tarpeita uudistamiselle ja sen mukana uusille teknologioille, sanoo VEO:n sähköjakelun johtaja Fredrik Grankull.

Uusiutuvan energian tuotantoa kehitetään juuri nyt todella paljon niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Digitalisaation vuoksi tarvitaan myös datakeskuksia ja niiden luotettavuuden takaavia jakeluverkkoja sekä energiavarastoja. Kaiken kaikkiaan sähkön jakelualalla on käynnissä murros, joka takaa töitä tekniikasta kiinnostuneille vuosikymmeniksi.

– Sähköinsinöörin tutkinnon hankkiminen on nyt varmimpia investointeja, joita voi tehdä omaa tulevaisuutta silmällä pitäen, Grankull sanoo.

Energia-alalla tarvitaan myös muita kuin sähköön erikoistuneita insinöörejä. Rakennus- ja suunnitteluprojektit työllistävät myös maanrakennuksen ja automaatiotekniikan ammattilaisia. Uuden oppimisesta kiinnostuneelle moniosaajalle löytyy töitä käytännössä aina.

Haku on auki

Vaasan ammattikorkeakoulu ja VEO ovat jo pitkään tehneet molempia hyödyttävää yhteistyötä. VEO:n kehityspäällikkö Ari Pätsi on itsekin aikoinaan valmistunut VAMKista ja osallistuu nyt muun muassa opiskelijatöiden ohjaukseen.

Pätsi kertoo, että opinnäytetöiden aiheet tulevat usein suoraan alan yrityksiltä, ja VEO:llakin opiskelijat ovat muun muassa tehneet tuotekehittelyä sekä tutkineet, miten suunnittelujärjestelmiä, koeistusta, asennustapoja ja automaatiota voisi parantaa.

– Opiskeluaikanaan asioihin perehtynyt uusi tekijä pääsee heti oikeisiin töihin, eli meillä tulokas ei joudu jäämään konttoriin, kun muut lähtevät kentälle, Pätsi sanoo.

VEO:n ja VAMK:in yhteistyö on esimerkki siitä, miten Vaasan seudulla korkeakoulut ja yritykset tukevat toisiaan. Maaliskuun loppuun saakka käynnissä olevassa yhteishaussa Vaasan ammattikorkeakoulussa on tarjolla sähkötekniikan amk-insinöörin lisäksi energiatekniikan, konetekniikan, tietotekniikan ja ympäristöteknologian koulutusohjelmat. Amk-tutkinnon voi joissakin koulutusohjelmissa suorittaa myös monimuoto-opiskeluna. Lisäksi uutuutena on tietotekniikan alanvaihtokoulutus.

Urapolku aukeaa

VEO:lla seurataan VAMKin insinööriopiskelijoita tarkoin. Harjoitteluun otetaan yleisimmin toisen tai kolmannen vuosikurssin opiskelija, ja hyvälle tyypille on usein töitä seuraavanakin kesänä.

– Harjoitteluaikana näkee hyvin, onko kyseessä meille sopiva ja kiinnostunut tyyppi. Ajatuksena on kasvattaa tulevia työntekijöitä alusta asti, Fredrik Grankull kertoo.

Grankull ja Pätsi toteavat, että sähköalan murros näkyy myös siinä, millaisia ihmisiä töihin nyt tarvitaan. Aiemmin hyvinkin staattiseksi mielletyn alan työkuttuuri on muuttumassa, ja monimuotoisuudelle halutaan antaa entistä enemmän sijaa.

– Sähköala on edelleen hyvin miesvaltainen, joten naisinsinöörejä toivottaisiin tuomaan uutta näkökulmaa, Grankull muotoilee.

VEO tähyää tulevaisuuden suunnitelmissaan erityisesti Pohjoismaiden suuntaan. Markkinaosuutta halutaan kasvattaa, ja siinäkin tuoreille näkemyksille on tilausta.

– Vaikka opiskelisi Vaasassa, työpaikka voi olla aivan muuallakin. Tällä alalla on paljon uramahdollisuuksia, Pätsi huomauttaa.