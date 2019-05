Energiainnovaatioiden Kasvupolun kriteerit täytti 15 potentiaalista kasvuyritystä

Tuomaristo arvioi hakijayrityksiä valintakriteerien kautta. Kriteerit olivat: innovatiivinen bisnesidea, markkinapotentiaali, selkeä asiakastarve, tiimi ja osaaminen sekä kasvuhalu.

Energiainnovaatioiden Kasvupolulle valitiin 15 bisnesidealtaan innovatiivista kasvuyritystä. Kasvupolulle haki yhteensä 39 yritystä.

Kasvupolun maksuttomaan sparraukseen on valittu mukaan Salusfin Oy ja NDC Networks Oy Espoosta, Tammi Kiinteistötekniikka ja Ampner Oy Vaasasta, Jatiko Oy ja IndustrySim Ltd. Turusta, Calefa Oy Hollolasta, Satamatieto Oy Kotkasta, 21TDMC Group Oy Helsingistä, SpinDrive Oy Joutsenosta, BrightCharger Europe Oy Ltd Muuramesta, Finnstainless Oy Multialta, Sunsampo.com Oy Lahdesta, Finrenes Oy Tampereelta sekä TercoSys Oy Jyväskylästä.

Tuomaristo arvioi hakijayrityksiä valintakriteerien kautta. Kriteerit olivat: innovatiivinen bisnesidea, markkinapotentiaali, selkeä asiakastarve, tiimi ja osaaminen sekä kasvuhalu.

Tuomaristo oli erityisen tyytyväinen siihen, että Kasvupolulle mukaan hakeneilla yrityksillä oli erityisen paljon loppuasiakkaalle tarjottavia ratkaisuja sekä ratkaisuja, jotka voivat muuttaa energiatoimialaa. Tuomariston jäsen Elina Lehtomäki Carunasta kommentoi valintoja.

“On erittäin hienoa, että polullamme on tänä vuonna mukana energiatekniikan innovaatioiden lisäksi digitaalista älyteknologiaa hyödyntäviä loppuasiakasratkaisuja. Uskon, että energiayhtiöt löytävät Kasvu Openista kumppaneita, joiden kanssa voimme tarjota fiksuja tulevaisuuden palveluita asiakkaillemme.”

Kasvupolun tuomaristoon kuuluvat Tuukka Toivonen (Landis+Gyr), Päivi Laitila (Motiva), Hannu Pikkarainen (Helen), Elina Lehtomäki (Caruna), Hans-Alexander Öst (Vaasan Sähkö) ja Tiina Mikkola (Jyväskylän Energia).

Kasvupolun sisältö ja eteneminen

Mukaan valitut yritykset saavat sparrausta kahdessa Kiitoratapäivässä, jotka järjestetään 28.5. ja 18.6. Kiitoratapäivässä kukin yritys tapaa päivän aikana viisi liike-elämän asiantuntijaa 45 minuutin tapaamisissa, joissa pureudutaan kunkin yrityksen kasvun haasteisiin. Myös Kasvupolun kumppaneiden edustajat ovat mukana sparraamassa yritysten kasvusuunnitelmia ja etsimässä mahdollisia yhteistyönpaikkoja. Toisen Kiitoratapäivän päätteeksi tuomaristo valitsee Kasvupolun voittajat, jotka etenevät valtakunnalliseen finaaliin, Kasvu Open 2019 Karnevaaliin. Tapahtuma järjestetään lokakuussa 2019 Jyväskylässä.

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa Kasvu Openissa on jaossa myös valtakunnallinen palkinto ”Sijoittajan suosikki 2019”. Palkinto mahdollistaa saajalle jopa miljoonarahoituksen ja se toteutetaan yhdessä Innovestorin ja Nordean kanssa.

Lisätiedot

Maria Häkkinen

045 130 3751

maria.hakkinen@roihu.com

Aleksi Saarinen

041 548 8762

aleksi.saarinen@roihu.com