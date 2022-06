Energiakonsernin paikallisuusajattelu näkyy aluetaloudessa

Jaa

Suur-Savon Sähkö -konserni on määrätietoisesti muuttanut liiketoimintamalliaan vuodesta 2016 lähtien: konserni on luonut kumppanuuksia paikallisten ja alueellisten yritysten kanssa ja toimintoja on siirretty heille ulkoistamalla. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tutki, miten tämä liiketoimintamallin muutos on näkynyt konsernin vaikutuksissa Etelä-Savon aluetalouteen vuosina 2016–2020. Tarkastelussa hyödynnettiin sekä määrällistä että laadullista lähestymistapaa mahdollisimman kokonaisvaltaisen ja luotettavan vaikutusarvion aikaansaamiseksi.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin väitöskirjatutkijat Ada Trogen (vas.), Outi Hakala (kesk.) ja Susanna Kujala (oik.) pureutuivat Suur-Savon Sähkön aluetaloudellisiin vaikutuksiin.

Konsernin vaikutus Etelä-Savon talouteen lähes 240 miljoonaa euroa Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vuodesta 2016 vuoteen 2020 Suur-Savon Sähkö -konsernin paikallisten ostojen ja investointien määrä on kasvanut, joten konsernin paikallisuusajattelu näkyy heidän valinnoissaan. Muutos ei ole kuitenkaan ollut trendinomaista, vaan vuosien välillä on luonnollisesti vaihtelua. ”Aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnin tulokset tuovat esiin Suur-Savon Sähkö -konsernin selkeän vaikutuksen Etelä-Savon aluetalouteen. Konsernin vaikutus esimerkiksi Etelä-Savon bruttokansantuotteeseen on vaihdellut noin 220–240 miljoonan euron välillä tarkasteluvuosina. Konsernin vaikutukset heijastuvat useille eri toimialoille”, toteavat väitöskirjatutkijat Susanna Kujala ja Outi Hakala. Konsernin liiketoimintamallin muuttuminen näkyy aluetaloudessa, etenkin työllisyysvaikutuksissa. Vaikka konsernin oma henkilöstö on tarkasteluajanjaksolla vähentynyt, on kumppanuuksien ja muiden taloudellisten kytkösten kautta konsernin työllistävyys kerrannaisvaikutuksineen jopa hieman kasvanut. Voidaankin todeta, että kumppanuusstrategian ja paikallisuusajattelun myötä konsernin luoma taloudellinen hyöty Etelä-Savolle on vähintään säilynyt ulkoistamisten ja muiden uudistusten jälkeenkin. Paikallisuus ja kehittyminen keskeisessä roolissa kumppanuusverkostossa ”Haastatteluiden perusteella paikallisuus ja kehittyminen ovat Suur-Savon Sähkön kumppanuusverkostossa tärkeitä tekijöitä. Paikallisuus toimii paitsi maantieteellisenä läheisyytenä myös arvona, joka osaltaan mahdollistaa kumppanuusverkoston toimijoiden sosiaalisen ja institutionaalisen läheisyyden”, kertoo väitöskirjatutkija Ada Trogen. Luottamuksen syntyminen toimijoiden välille mahdollistaa kumppanien kehittymisen, uudet verkostot ja mahdollisesti myös uudet innovaatiot, joilla on vaikutusta aluetalouteen. Osa alueellisista talousvaikutuksista on välittömästi havaittavissa ja mitattavissa, kuten vaikutukset alueen työllisyyteen. Kaikki vaikutukset eivät kuitenkaan ole suoria ja mitattavissa ja niiden vaikutukset voidaan nähdä vasta myöhemmin.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin väitöskirjatutkijat Ada Trogen (vas.), Outi Hakala (kesk.) ja Susanna Kujala (oik.) pureutuivat Suur-Savon Sähkön aluetaloudellisiin vaikutuksiin. Lataa

Linkit