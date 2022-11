Energiakriisi tuo mukanaan energiaköyhyyttä

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 27.10.2022 27.10.2022 11:24:23 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,73. Nyt taso on 21 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Syksyn vähäsateisuus on muuttanut alkukesän hyvän vesitilanteen selvästi keskimääräistä kuivemmaksi, mutta harvinaisen kuivaa ei ole, sillä viimeksi vuonna 2019 on oltu samalla tasolla, mutta silloin Kallavesi oli jo kääntynyt nousuun lokakuussa. Jatkossakin sateet määräävät vedenpinnan kehityksen, kovin suurta alenemaa ei enää tule, kun Konnuksen ja Karvion pohjapadot leikkaavat tehokkaasti lähtövirtaamaa ja syksyn lämpötiloissa haihtumalla veden pinnasta poistuva vesimäärä jää pieneksi. Pinnan nousuun tarvitaan sateita. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat säännöstelylupien mukaisissa korkeuksissa ja juoksutus on ollut viime viikkoina vaihtelevaa. Kiuruveden pinta pääsi kaksi viikkoa sitten laskemaan liikaa laitevian vuoksi, mutta tilanne on jo saatu palautettua. Nyt tulevana viikonloppuna Onki- ja Poroveden pintoja yritetään laskea säännöstelylupien puitteissa a