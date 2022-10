Energiamessuilla kokoonnuttiin ajankohtaisen ja tärkeän aiheen äärellä

Energia-alan Suomen suurin tapahtuma keräsi alan uusimmat tuulet ja timanttisimmat asiantuntijat saman katon alle, kun odotetut Energiamessut järjestettiin lokakuussa. Vaikka alalla tapahtuu paljon ja ihmiset ovat kiireisiä, oli liikkeellä paljon messuvieraita. Palveluitaan ja uusimpia innovaatioitaan esitteleviä näytteilleasettajia paikalla oli yli 300.

Alun perin tapahtuma oli määrä järjestää lokakuussa 2020, mutta silloin vallinneen koronapandemian ja sen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi tapahtuma päädyttiin siirtämään vuoteen 2022. Koronatilanne rauhoittui, mutta maailmalla riehuivat jo uudet haasteet, jotka nostivat messujen aiheen entistä tärkeämmäksi.



Messujen ohjelma vakuutti monipuolisuudellaan



Energiakriisi puhututtaa Suomessa kiivaammin kuin koskaan. Energiamessuilla ohjelmatarjonta oli monipuolinen, ja jakautui kolmelle messulavalle, kahteen rinnakkaistapahtumaan ja useisiin oheistapahtumiin. Huoltovarmuus ja energian turvallisuus kuuluivat messujen pääteemoihin, ja niihin liittyen kuultiin monia mielenkiintoisia puheenvuoroja. Oman vaikutuksensa energia-alan murrokseen tuo ympäristön tila, jonka vuoksi alalla tarvitaan kipeästi uusia innovaatioita – siksi myös kiertotalous ja esimerkiksi teollisuuden hiilineutraalius olivat vahvasti esillä.



Energiamessuihin kuului kaksi rinnakkaistapahtumaa, World Energy Council Finlandin järjestämä Energiapäivä 25.10. sekä Energiakongressi 26.10. Energiapäivässä keskusteltiin energia-alaan vaikuttavista kansainvälisistä ja kotimaisista trendeistä, ja Energiakongressissa energiamarkkinoista ja -hankkeista. Energiapäivässä oman puheenvuoronsa etänä esitti mm. Alexander Stubb (johtaja, School of Transnational Governance, European University Institute) aiheenaan EU:n kyky käsitellä kriisejä.



Energia-ala on maailman muutoksessa mukana



Energia-alan murros on iso pala purtavaksi. Massiivisen panostuksen vuoksi siihen tarvitaan useita toimijoita ja tavoitteellista yhteistyötä. Energiamessut olivat ammattilaisille ja yrityksellä otollinen paikka kohdata ja verkostoitua, ja näin edistää yhteisen tulevaisuuden vuoksi tehtävää työtä. Yli 300 näytteilleasettajan joukossa messuilla nähtiin mm. älykkäitä ja hiilineutraaliutta edistäviä energiaratkaisuja tarjoava Fortum, energiateollisuuden automaatiojärjestelmiin erikoistunut Valmet ja sähköverkkoratkaisujaan esitellyt Fingrid Oyj.



Maailma muuttuu, ja energiateollisuuden on vastattava muutokseen. Siksi myös alan asiantuntijoiden kokoontumisia saman katon alle tarvitaan jatkossakin. Seuraavan kerran Energiamessut järjestetään 22.–24.10.2024. Nähtäväksi jää, mitkä ovat alan polttavimpia puheenaiheita kahden vuoden kuluttua, mutta ne nähdään takuulla Energiamessuilla.

#energiamessut2022