Energiamessuilla Tampereella visioidaan Suomen energiateollisuuden tulevaisuutta

Tällä hetkellä koko Suomea eniten puhututtavia aiheita ovat energian huoltovarmuus ja omavaraisuus energiatuotannossa. Maailmalla myllänneet tilanteet uhkaavat tasaista energiansaantia ja vaikuttavat suomalaisten kuluttajien elämään mm. energian hinnannousulla. Lisäksi ilmastonmuutos haastaa maapallon tulevaisuutta. Siksi nyt on aika katsoa eteenpäin ja ryhtyä toimeen. Millaiset ratkaisut kantavat varmimmin pitkälle vuosien päähän? Millaisia ovat huomisen kirkkaimmat ja kestävimmät energiamuodot? Millaisia hiilineutraaleja ratkaisuja teollisuudessa voidaan tehdä? Mistä Suomi saa energiaa tulevaisuudessa? Mm. Näihin teemoihin Energiamessuilla pureudutaan.



Laadukas ohjelma nostaa rohkeasti esiin tärkeitä aiheita



Huoltovarmuuteen ja energian omavaraisuuteen liittyviä puheenvuoroja on Energiamessulla useita. Esimerkiksi professori Esa Vakkilainen (LUT, uusiutuvat energiajärjestelmät) kertoo vetytaloudesta Suomessa. Tapahtuman päälavalla nähdään myös Anna Perhon luotsaama EloTalk Show, jossa käsitellään energiakriisistä selviytymistä. Keskustelijoina ovat Jero Ahola, (vuoden 2022 innovaatioprofessori, LUT), Paula Laine (CEO Ilmastorahasto) sekä Teemu Turunen (johtaja, Elomatic Oy).



Energia-alalla merkittävässä roolissa ovat tietysti myös yritykset, ja Energiamessuilla on läsnä huikea määrä alan toimijoita. Verkostoitumalla ja yhteistyöllä voimme rakentaa yhdessä tulevaisuuden tarpeita vastaavia ratkaisuja. Yrityksillä on vielä mahdollisuus ilmoittautua mukaan näytteilleasettajiksi Energiamessujen vakuuttavaan kattaukseen. Lisätietoa voi lukea osoitteesta www.energiamessut.fi. Samasta osoitteesta voi tutustua jo mukana oleviin näytteilleasettajiin.



Erityiset rinnakkaistapahtumat täydentävät messukokemuksen



Tapahtumakokonaisuuteen sisältyy myös kaksi muuta korkeatasoista rinnakkaistapahtumaa. Tiistaina 25.10. World Energy Council Finlandin järjestämän Energiapäivän teemana on tänä vuonna energiamurroksen vauhdittaminen ja yhteiskunnan sähköistyminen. Mukana on huippupuhujia meiltä ja maailmalta, mm. Angela Wilkinson (Secretary General, World Energy Council) sekä Henna Virkkunen (Euroopan parlamentin jäsen, European People’s Party).



Keskiviikkona 26.10. Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n järjestämä Energiakongressi koostuu kahdesta eri teemasta: energiamarkkinat ja energiahankkeet. Mukana Energiakongressissa mm. Ville Tulkki (Lead, SMR Technologies, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy), joka kertoo pienreaktoreista kaukolämmön tuotannossa. Ilari Alaperä (Head of Fortum Spring, Fortum Power and Heat Oy) käsittelee sähkövarastoja osana energiamurrosta.



Tapahtumakokonaisuuteen kuuluu myös paljon muuta oheisohjelmaa, esimerkiksi Tampere-talolla 24.10. järjestettävä Bioenergiapäivä, jossa perehdytään mm. polttoainemarkkinoihin nyt ja tulevaisuudessa. Torstaina 27.10. Energiamessuilla on luvassa erityisesti alan opiskelijoille sopivaa ohjelmaa, sillä lavalla kuullaan puheenvuoroja energia-alan työllisyysnäkymistä ja työllistymismahdollisuuksista. Itseä kiinnostavien yritysten työllistymismahdollisuuksista voi keskustella näytteilleasettajien osastoilla.

Ammattilaiset pääsevät maksuttomasti Energiamessuille rekisteröitymällä tapahtumaan ennakkoon osoitteessa energiamessut.fi.

Energiapäivään ja Energiakongressiin lippuja myydään erikseen.

#energiamessut2022