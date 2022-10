Energiansäästömahdollisuuksista viestiminen taloyhtiössä kasvattaa asukkaiden energiatietoisuutta

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) Ilmastoinfon juuri päättyneessä Asukasviestinnällä energiatehokkuutta taloyhtiöihin -hankkeessa taloyhtiöiden hallituksille tarjottiin tukea energia-asioista viestimiseen.

– Etenkin nyt, kun energian hinta on hurjassa nousussa, taloyhtiöpäättäjiä ja tavallisia asukkaita kiinnostaa saada tietoa energiansäästökeinoista. Loimme taloyhtiöiden avuksi valmiit käytännön työtä helpottavat viestintäpohjat energiaviestintään. Hankkeen verkkosivuilla on viestintäpohjien lisäksi ladattavat oppaat ”Energiatehokkaan asumisen avaimet” ja ”Taloyhtiön hallituksen viestintäopas energiatehokkuudesta”. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissäsi, hankkeen projektipäällikkö Auli Honkanen vinkkaa.

Pilottitaloyhtiöt osoittivat aktiivisen energiaviestinnän merkityksen

Hankkeen aikana kokeiltiin neljässä pilottitaloyhtiössä energiatehokkuuteen tähtäävän asukasviestinnän vaikutuksia käytännössä. Asukkaille ja osakkaille jaettiin tietoa siitä, miten jokainen voi säästää energiaa ja miten se vaikuttaa asumiskustannuksiin. Asukkaille jaettiin Energiatehokkaan asumisen avaimet -opas, porraskäytäviin ripustettiin hauskoja ja herätteleviä julisteita, sosiaalisen median ryhmissä tehtiin tietoiskuja ja talojen asukkaille järjestettiin asukasiltoja. Hankkeen alussa ja lopussa tehtyjen kyselyjen perusteella asukkaat kokivat aktiivisen energiaviestinnän vaikuttavaksi.

Asukkaiden tietoisuus energiansäästömahdollisuuksia kasvoi merkittävästi hankkeen aikana. Vaikka vastaajat kokivat energian säästämisen tärkeäksi jo lähtötilanteessa, lähes puolet vastaajista kertoi energiansäästämisen tärkeyden kasvaneen entisestään.

– Jo viestinnän määrän lisääminen kasvattaa asukkaiden tyytyväisyyttä. Energia-aihe on selvästi kiinnostava, sillä asukkaat olivat tyytyväisiä myös viestinnän sisältöön. On hienoa, että asukkaat kokivat energian säästämisen sitä tärkeämmäksi, mitä enemmän tietoa he siitä saivat. Jopa 76 % loppukyselyyn vastanneista koki hankkeen edistäneen energiansäätöä heidän taloyhtiössään, Honkanen iloitsee.

Valtakunnallinen Astetta alemmas -energiansäästökampanja alkaa 10.10. Kampanja kannustaa kaikkia suomalaisia tekemään konkreettisia ja nopeasti tehoavia energiansäästötekoja. HSY on mukana kampanjassa, ja Ilmastoinfo kannustaa ja auttaa asukkaita energiansäästöteoissa.

